Newey nog altijd bezig met RB17-hypercar: "Hij is altijd bereikbaar"
Newey nog altijd bezig met RB17-hypercar: "Hij is altijd bereikbaar"
Hoewel Adrian Newey inmiddels niet meer werkzaam is voor Red Bull Racing, werkt hij nog wel altijd mee aan de RB17, het hypercar-project van het Oostenrijkse team.
Het hypercarprogramma van het Oostenrijkse team werd speciaal opgezet voor Newey, zodat hij daarmee één van zijn wensen in vervulling kon laten gaan, het ontwerpen van een straatauto. Met de overstap naar Aston Martin werd wellicht verwacht dat Newey ook dit project zou loslaten, maar dat is niet het geval.
Newey werkt nog altijd aan RB17
Rob Gray, de technisch directeur van Red Bull Advanced Technologies legt bij Top Gear uit dat Newey nog altijd binnenloopt bij Red Bull, voor de RB17. "Adrian mag [nog steeds adviseren over het project], en hij is nog steeds geïnteresseerd in wat er gebeurt. Maar tot op zekere hoogte hebben we gekregen wat we van hem nodig hadden: we weten hoe hij wilde dat de auto eruit zou zien, en hij is altijd bereikbaar als we hem nodig hebben", legt Gray uit.
Daarnaast heeft Newey nog ingegrepen in het ontwerp, zo onthult Gray. "Een van de laatste wijzigingen die Adrian aanbracht, was het verplaatsen van de uitlaat naar de achterkant van de motorcover. Ja, dat is een behoorlijk grote wijziging en het zorgde voor veel werk aan de thermische kant van de auto. Om te voorkomen dat onderdelen in brand vliegen", aldus de technisch directeur van Red Bull Advanced Technologies.
Gerelateerd
Net binnen
Ralf Schumacher: 'Rosberg moet niet zeuren over Michael, hij had gas moeten geven'
- 29 minuten geleden
Williams kondigt lanceerdatum van FW48 aan | F1 Shorts
- 46 minuten geleden
- 44
Piastri blikt terug op drama rondom contractbreuk: "Nu lach ik, maar toen was het niet grappig"
- 1 uur geleden
Pérez schoof rekening van psycholoog door naar Marko
- 1 uur geleden
- 1
Mercedes maakt twee verschillende lanceerdata bekend voor W17-bolide
- 1 uur geleden
Mekies glundert tijdens praten over Verstappen: "Hij ís motorsport"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 28 december
Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
- 16 december
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'
- 17 december
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december