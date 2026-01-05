Hoewel Adrian Newey inmiddels niet meer werkzaam is voor Red Bull Racing, werkt hij nog wel altijd mee aan de RB17, het hypercar-project van het Oostenrijkse team.

Het hypercarprogramma van het Oostenrijkse team werd speciaal opgezet voor Newey, zodat hij daarmee één van zijn wensen in vervulling kon laten gaan, het ontwerpen van een straatauto. Met de overstap naar Aston Martin werd wellicht verwacht dat Newey ook dit project zou loslaten, maar dat is niet het geval.

Newey werkt nog altijd aan RB17

Rob Gray, de technisch directeur van Red Bull Advanced Technologies legt bij Top Gear uit dat Newey nog altijd binnenloopt bij Red Bull, voor de RB17. "Adrian mag [nog steeds adviseren over het project], en hij is nog steeds geïnteresseerd in wat er gebeurt. Maar tot op zekere hoogte hebben we gekregen wat we van hem nodig hadden: we weten hoe hij wilde dat de auto eruit zou zien, en hij is altijd bereikbaar als we hem nodig hebben", legt Gray uit.

Daarnaast heeft Newey nog ingegrepen in het ontwerp, zo onthult Gray. "Een van de laatste wijzigingen die Adrian aanbracht, was het verplaatsen van de uitlaat naar de achterkant van de motorcover. Ja, dat is een behoorlijk grote wijziging en het zorgde voor veel werk aan de thermische kant van de auto. Om te voorkomen dat onderdelen in brand vliegen", aldus de technisch directeur van Red Bull Advanced Technologies.

This is the final design for Red Bull’s wild RB17 hypercar ➡️ https://t.co/vRBxAj5zIh pic.twitter.com/1W5aAnNLF4 — Top Gear (@BBC_TopGear) January 2, 2026

