Lando Norris werd vorig jaar wereldkampioen in de Formule 1. Een P3-finish in Abu Dhabi, terwijl Max Verstappen naar de overwinning reed, leverde hem zijn eerste WK-titel op met een voorsprong van slechts twee punten. Maar iedereen lijkt het erover eens te worden dat Verstappen juist de beste coureur was van 2025. Verschillende Britse media zetten de Limburger nu ook op nummer één.

Ferrari en Red Bull Racing stemden niet mee, maar de acht overige teambazen verkozen Verstappen als de beste coureur van het afgelopen seizoen. Norris moest het, net als in 2024, doen met de tweede plaats voor Oscar Piastri, George Russell en Fernando Alonso. Bij de coureurs was het niet veel anders. Verstappen werd door zestien van de twintig deelnemers op P1 gezet voor Norris, Russell, Piastri en Charles Leclerc. Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Lance Stroll en Yuki Tsunoda brachten geen stem uit.

Niemand kon zo goed het maximale uit de auto halen als Verstappen

De Britse media zijn tevens onder de indruk geweest van Verstappen. PlanetF1 zet de Red Bull Racing-coureur op nummer één met een score van 8,67 uit 10, terwijl Norris tweede staat met een 7,98. "Hij heeft de titel dan wel niet gewonnen, maar weinigen zullen betwisten dat Verstappen het maximale uit zijn auto heeft gehaald, meer dan zijn negentien concurrenten."

The Race plaatst Norris zelfs op P4 achter Verstappen, Russell en Leclerc. "Toen Verstappen in Qatar beweerde dat hij de titel allang binnen had gehad als hij in een McLaren had gereden, was het eigenlijk niet mogelijk om hem tegen te spreken", zo klinkt het na een unaniem besluit van alle bijdragers op The Race om Verstappen bovenaan te zetten. "Naast Spanje waren er meer smetjes, zoals de spin bij de herstart in de Britse Grand Prix, het van de baan schieten in de sprintkwalificatie in Qatar en een teleurstellend weekend in Hongarije voor het hele team, maar geen enkele coureur wist het potentieel van zijn auto zo consistent te benutten als Verstappen, met een combinatie van messcherpe pace en een perfecte uitvoering."

