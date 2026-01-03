Lando Norris vond het een eer en een genot om het tegen Max Verstappen en McLaren-teamgenoot Oscar Piastri op te nemen tijdens het afgelopen F1-seizoen. Heel veel fans en anderen in de paddock waren ervan overtuigd dat Verstappen in Abu Dhabi niet mee zou doen om het wereldkampioenschap. Norris sloot hem echter nooit uit en zag hoe Verstappen 'ons' ongelijk heeft bewezen.

Piastri leek er na de Dutch Grand Prix met de wereldtitel vandoor te gaan. Terwijl Norris uitviel, was de voorsprong op Verstappen gegroeid tot maar liefst 104 punten. De Australiër zakte echter plotseling weg. Bij de ene na de andere race kwam hij maar niet op het podium terecht. Norris nam de leiding in de puntenstand over, maar tegelijkertijd kwam Verstappen in rassenschreden dichterbij. De Red Bull-coureur won de seizoensfinale in Abu Dhabi, maar Norris moest buiten het podium eindigen om de WK-titel te kunnen verliezen. Hij finishte op een cruciale derde plek.

Verstappen heeft ongelijk van veel mensen bewezen

"Ik dacht vanaf de seizoensopener dat Oscar het lastigst zou zijn om te verslaan", vertelde Norris tegenover verschillende media, terugblikkend op de titelstrijd. "Maar je kunt Max nooit uitsluiten. Max is Max. We hebben hem dan ook zeker nooit uitgesloten, maar degenen die dat wel hebben gedaan... Hij heeft jullie ongelijk bewezen. Ik ben blij dat we zelf scherp zijn gebleven. We waren voorbereid op zoiets [als een ommekeer van Verstappen]."

Momenten waarop het een hel werd, waardeert Norris het meest

De Brit vindt het nog altijd een eer dat hij tegen Verstappen heeft mogen vechten vorig jaar. "Het was een genot om tegen hem de strijd aan te gaan, een viervoudig wereldkampioen. Om dat soort gevechten te hebben en plezier uit die momenten op de baan te kunnen halen - al waren ze natuurlijk niet allemaal plezierig - maar om gewoon de baan de delen tegen een wereldkampioen zoals hem en ook tegen Oscar, die ooit wereldkampioen gaat worden... Daardoor kon ik echt genieten van het seizoen. Hoewel ze wel vaak van mijn leven een hel maakten, zijn dat juist de momenten die ik misschien het meest waardeer."

