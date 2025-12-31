Hezemans stipt imago Verstappen aan: 'Dáár heeft hij de meeste sympathie gewonnen'
Hezemans stipt imago Verstappen aan: 'Dáár heeft hij de meeste sympathie gewonnen'
Volgens Mike Hezemans heeft Max Verstappen in 2025 veel gewonnen aan populariteit, juist door zijn nuchtere houding. Hezemans legt in gesprek met GPFans uit dat Verstappen veel stampij had kunnen maken over de Nordschleife-regels, maar dat hij dat juist niet deed, waardoor hij sympathieker werd voor de buitenwereld.
Verstappen ging in september op voor zijn GT3-superlicentie op de Nordschleife. Daarvoor moest hij een theoretische cursus volgen, maar ook in een langzamere GT4-wagen zijn ronden rijden, zonder incidenten te veroorzaken. De Nederlander deed gewoon wat van hem werd gevraagd, zonder zich daarbij beter te voelen dan de rest.
Nordschleife-licentie
Hezemans prijst die houding, waarmee Verstappen veel sympathie heeft gewonnen. Wel benadrukt hij dat het eigenlijk best een gevaarlijke situatie was van de organisatie: “Hij heeft volgens mij de meeste sympathie gewonnen door netjes de regels van de Nordschleife te volgen. Door in een auto rond te rijden… Het maakt me niet uit wat iedereen zegt; ik vind het persoonlijk nog steeds belachelijk dat je een viervoudig wereldkampioen, die duizenden ronden op een simulator heeft gereden en die er van tevoren al is geweest, laat rijden met zo’n 100 pk minder. Vooral bij de start was dat echt gevaarlijk.”
Hezemans had in de schoenen van Verstappen een punt gemaakt
Toch deed Verstappen niet moeilijk en volgde hij simpelweg de regels: “Dat hij dacht: ‘Ik wil hier gewoon rijden en ik doe wat jullie willen’, dát is waar hij veel sympathie mee gewonnen heeft. Ik vind het knap dat hij zichzelf niet op een voetstuk zet van: ‘Ik ben vier keer wereldkampioen’. Ik zou zelf eerder hebben geprobeerd van: ‘Jongens, kom op, jullie gaan mij hier de lijn uitleggen?’”
NLS past regels aan na bezoek Verstappen
Hezemans ziet ook dat de NLS-organisatie inmiddels heeft geleerd van Verstappens bezoek: “Ze hebben de regels aangepast. Een gedeelte van dat examen kun je nu op de simulator afleggen. Omdat hij er zo relaxt instond, dachten ze: ‘Hij heeft eigenlijk wel gelijk’, maar hij heeft er niets van gezegd. Daarmee heeft hij veel krediet gewonnen.”
Gerelateerd
Net binnen
'Ferrari-engineer vreest voor motortruc: 'Groot voordeel voor Mercedes''
- 11 minuten geleden
Marko vergelijkt Verstappen en Vettel: "Vettel was analytisch, Max meer instinctief"
- 58 minuten geleden
Hezemans stipt imago Verstappen aan: 'Dáár heeft hij de meeste sympathie gewonnen'
- 1 uur geleden
Steiner ziet Bearman als ideale opvolger van Hamilton bij Ferrari
- 2 uur geleden
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon in Rio de Janeiro en delen kiekjes
- 3 uur geleden
Verstappen sluit het jaar af en richt zich tot de fans: 'Zelfs in een heel lastig seizoen'
- Vandaag 08:29
- 3
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 28 december
Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
- 16 december
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
- 13 december