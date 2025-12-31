Marko vergelijkt Verstappen en Vettel: "Vettel was analytisch, Max meer instinctief"
Marko vergelijkt Verstappen en Vettel: "Vettel was analytisch, Max meer instinctief"
Helmut Marko maakt in gesprek met Münchner Merkur een interessante vergelijking tussen de aanpak van Sebastian Vettel en die van Max Verstappen binnen de Formule 1. De Oostenrijker, die een sleutelrol heeft gespeeld in de carrières van beide rijders bij Red Bull, wijst op de onderlinge verschillen tussen de twee kampioenen.
Volgens Marko was ‘Seb’ vooral van de data en analyses: “Vettel benaderde alles op een meer analytische manier. Hij bracht uren en uren met de ingenieurs door om het maximale uit de auto te halen”, verklaart de Red Bull-adviseur. Verstappen daarentegen vertrouwde in zijn beginjaren meer op zijn instinct. “In het begin vertrouwde Max vooral op zijn natuurlijke instinct, maar inmiddels is hij uitgegroeid tot een coureur die precies weet wat hij wil en ook een team kan leiden”, aldus Marko, die daarmee wijst op de transformatie van Verstappen tot een leidende figuur binnen het team.
Bijzondere band
De Red Bull-adviseur haalde de Nederlander op 17-jarige leeftijd naar de Formule 1 en sindsdien is er een hechte relatie tussen beide mannen ontstaan. “Met geen enkele andere coureur heb ik ooit zo’n hechte band gehad”, zegt Marko. Daarnaast wijst hij op het karakter van Verstappen, iets wat volgens de Red Bull-adviseur zelden voorkomt binnen de sport. “Hij heeft sterke waarden die ik alleen zou toeschrijven aan mensen met een goed karakter. Deze combinatie is uiterst zeldzaam”, besluit Marko.
