Hoewel Oscar Piastri de wereldtitel naar zijn teamgenoot Lando Norris zag gaan, verwacht Tim Coronel dat niet dat de Australiër extreem teleurgesteld zal zijn. Piastri stond lange tijd aan kop van het kampioenschap, maar zag die voorsprong door een slechte tweede helft van het seizoen verdampen.

Piastri sloot in 2023 aan bij McLaren, als vervanger van landgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër was daarvoor onderdeel van Alpine en hoewel dat team hem had aankondigd voor het jaar erop, was het papierwerk niet in orde en sloot Piastri aan bij McLaren. In de opstapklassen wist hij indruk te maken. Zo werd het Formule 3-kampioenschap direct gepakt in zijn debuutjaar, iets wat hij in de Formule 2 nog eens dunnetjes overdeed.

Stoïcijnse Piastri wekte indruk bij Coronel

In gesprek met GPFans blikt Coronel terug op het seizoen van Piastri en stelt hij dat hij vooral de nodige ervaring heeft opgedaan in 2025: "Nou ja, ik denk dat Piastri de winterstop wel ingaat met veel dingen die hij geleerd heeft. Halverwege het seizoen stond hij natuurlijk echt op een frivole manier bovenaan, en dat sierde hem denk ik ook wel. Dat hij zo onbevangen erin stond: hup, kom maar op."

Norris VS Piastri

Piastri kan volgens Coronel domineren op circuits waar er risico's genomen moet worden, op de andere banen is wereldkampioen Norris juist in het voordeel: "Wat me wel opvalt, is dat op circuits waar veel risico’s genomen kunnen worden, hij daar echt goed tot uiting kwam. Maar als het een circuit was waar het vooral om grip en technische kunde ging, dan kwam Norris weer meer naar boven."

Piastri komt sterker uit winterstop

De Australie eindigde uiteindelijk als derde in het kampioenschap, maar kan volgens Coronel met opgeheven hoofd de winterstop ingaan. "Dus ja… ik denk dat Piastri het seizoen afsluit met veel geleerd te hebben, en dat mag ook wel. Hij zit er natuurlijk pas drie jaar, maar ik denk dat het een type is waar we in de toekomst rekening mee moeten houden. Eigenlijk een beetje zoals Norris twee, drie jaar geleden. Zo zie ik Piastri: heel vet, onbevangen, bleu, hoe hij het seizoen begon. Halverwege heeft hij wel een paar tikjes gehad, mentaal, maar daar word je uiteindelijk alleen maar sterker van", aldus Coronel.

