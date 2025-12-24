Max Verstappen heeft zich in 2025 veelvuldig bekommerd om de rookies op de grid. Gabriel Bortoleto had onlangs mooie woorden over voor de viervoudig wereldkampioen en ook Kimi Antonelli prijst de Nederlander. De Mercedes-coureur legt uit dat Verstappen juist klaarstond in moeilijke momenten en benadrukt dat het bijzonder is dat iemand van zijn status zich bezighoudt met de nieuwelingen.

Verstappen zelf kreeg die behandeling niet in 2015, toen hij zijn debuut maakte in de Formule 1. Destijds waren de gevestigde namen vooral van mening dat een tiener nog niet klaar was voor de koningsklasse van de autosport. Verstappen liet echter zien dat hij uit het juiste racehout gesneden was. Tegelijkertijd maakte hij in 2017 en 2018 ook de nodige fouten, fouten die jonge coureurs normaal gesproken in de opstapklassen maken.

Verstappen volgt alles

In gesprek met AutoMoto legt Antonelli uit dat Verstappen juist op zulke momenten klaarstaat voor de nieuwe generatie. “Max is heel open geweest tegenover alle rookies. Hij heeft ons gesteund in de moeilijkste momenten. We hebben een geweldige relatie,” opent de Mercedes-coureur. Daarnaast kan het duo vooral lekker met elkaar praten over de racerij: “Hij is ongelooflijk gepassioneerd over autosport, volgt alle categorieën en heeft er een diepgaande kennis van. Het is fantastisch dat een coureur van zijn kaliber rookies zoals wij, die net in deze categorie beginnen, steunt. Dat doet niet iedereen.”

Verstappen gaf onlangs aan dat hij in de rookies een aantal potentiële wereldkampioenen ziet. Bortoleto werd genoemd door de Red Bull-coureur, maar ook Antonelli werd aangewezen. “Ik vind hem een buitengewone coureur en het is heel bijzonder om dit compliment van hem te krijgen,” aldus Antonelli bij La Gazzetta dello Sport.

