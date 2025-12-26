Wolff zag eerste signalen ontslag Horner in Abu Dhabi 2021: "Hij kon dat nooit toegeven"
Christian Horner werd afgelopen juli ontslagen als CEO en teambaas van Red Bull Racing. Volgens zijn grote rivaal, Mercedes-teambaas Toto Wolff, begonnen de scheurtjes al in Abu Dhabi in 2021 na de titanenstrijd tussen Max Verstappen en 'zijn' Lewis Hamilton. Daar zou Horner een groot gebrek in zijn persoonlijkheid hebben laten zien.
Horner was sinds de oprichting van Red Bull Racing de leider over de Oostenrijkse formatie. Hij werd uiteindelijk een van de langstzittende en meest succesvolle teambazen met acht rijderskampioenschappen - vier met Sebastian Vettel en vier met Verstappen - en zes constructeurstitels in twintig jaar tijd. In juli moest hij echter plaatsmaken voor Laurent Mekies, die een promotie kreeg vanaf zusterteam Racing Bulls. Horner werd door de energiedrankfabrikant ontslagen. Het kwam niet alleen na de relatief tegenvallende prestaties van Red Bull, maar ook na een situatie waarin hij werd onderzocht voor mogelijk ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega, waarin een boel topmannen waren vertrokken en waarin Horner machtshebberig zou zijn geweest.
Horner kon de andere kant van Abu Dhabi 2021 nooit toegeven
"Ik probeer het van de andere kant te bekijken - en vanuit hun perspectief verdienden ze het om wereldkampioen te worden", vertelde Wolff bij The Telegraph, terugblikkend op wat er gebeurde in Abu Dhabi in 2021 met het gedoe rondom Michael Masi en de safety car. Volgens hem liet Horner daar zien wie hij echt was. "Ze hadden gedurende het seizoen een aantal incidenten meegemaakt die oneerlijk voor hen waren, en de uitslag van die race is een eerlijke weerspiegeling van het prestatieniveau gedurende het seizoen. Maar Christian kon dat nooit toegeven - dat als het andersom was geweest en hen die dag was overkomen, het funest zou zijn geweest en hij allerlei beledigingen zou hebben geuit."
Groot gebrek in persoonlijkheid Horner
"Ik denk dat het vermogen tot zelfreflectie, of het vermogen om de andere kant met enig mededogen te bekijken, dat hij daar compleet tekortschiet in zijn persoonlijkheid", vervolgde de Oostenrijker, die denkt dat hij daarom werd ontslagen bij Red Bull. "Het is zijn gevoel van rechtmatigheid. En dat heeft hem uiteindelijk de das omgedaan, omdat hij vond dat hij recht had op alle macht, en Red Bull wilde hem die macht niet geven."
