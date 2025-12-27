Halverwege het Formule 1-seizoen 2025 hingen er vraagtekens boven de toekomst van Max Verstappen en George Russell evenals de rijdersbezetting bij Red Bull Racing en Mercedes. Uiteindelijk zou er niks veranderen richting 2026, maar de gesprekken die buiten Russell om zijn gevoerd, zorgden bij hem voor een gevoel van onderwaardering.

Verstappen kwam tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi slechts twee punten tekort in de strijd om het wereldkampioenschap. Het is bijna niet voor te stellen dat de Limburger tijdens de zomerstop nog grote twijfels had over Red Bull, maar toen lag hij nog zo'n honderd punten achter op de McLarens. Zeker met het oog op de nieuwe technische reglementen van volgend jaar, zou Verstappen zijn opties hebben overwogen en zouden er gesprekken zijn geweest met Toto Wolff en Mercedes. Het leek erop dat Russells toekomst afhing van deze gesprekken. Dat gaf geen fijn gevoel, zo geeft hij nu zelf toe.

Onderwaardering was geen afleiding

"Ja, op een bepaalde manier wel, ja", antwoordde de Brit op de vraag van onder andere PlanetF1 of hij zich ondergewaardeerd voelde door het contractgedoe. "Ik zou niet zeggen dat het helemaal door de gesprekken kwam dat... Laten we zeggen dat het niet volledig lag aan het contractgedoe. Maar het is heel simpel. Je voelt je gewaardeerd, als je vindt dat je de erkenning krijgt die je verdient. Je voelt je niet gewaardeerd als dat niet zo is, ongeacht wat er verder in het gesprek gebeurt. Dat probleem was dus vrij snel opgelost door het contract te tekenen, en voor mij was het zo simpel. Het was geen afleiding. Ik concentreerde me verder gewoon op het racen."

Lesje geleerd

"Ik denk dat ik hier ook een paar lessen uit heb geleerd", vervolgde Russell. "Je hoeft je namelijk niet al te veel zorgen te maken over al het rumoer van buitenaf. Je kunt de aardigste of de meest gehate persoon zijn, maar als je in de auto stapt en je doet wat van je gevraagd wordt, herinnert niemand zich de rest. Het enige waar [de teams] om geven, zijn de rondetijden."

