Stefano Domenicali zou graag een comeback van de Grand Prix van Duitsland willen zien in de Formule 1 en zijn hoop is gegroeid vanwege ontwikkelingen op de Hockenheimring. De CEO van de koningsklasse ziet echter dat er een gebrek aan interesse is in Duitsland zelf. F1 kijkt daarom naar andere landen en kan niets anders doen dan wachten op een Duits telefoontje.

De Grand Prix van Duitsland is maar liefst 78 keer verreden, voor het eerst in 1926 op de AVUS-baan in Berlijn. In de Formule 1 speelde de wedstrijden zich afwisselend af op de Nürburgring en de Hockenheimring. De laatste keer dat het werd georganiseerd, was in 2019. Fans klagen vaak over bepaalde nieuwe races op de kalender, zoals Saoedi-Arabië, Las Vegas, Qatar en Miami, maar Domenicali laat weten dat hij ook graag een publieksfavoriet als Duitsland terug in het F1-schema wil zien op een traditioneel circuit in plaats van een stratencircuit. Maar het gebrek aan interesse blijft een probleem.

Artikel gaat verder onder video

Domenicali baalt van gebrek aan interesse in Duitsland

"De Duitse markt is heel belangrijk. Dat heb ik vanaf het begin af aan gezegd. We hebben daar veel partners en fabrikanten zitten", begon Domenicali bij Motorsport-Magazin. "Maar het klopt dat we in de afgelopen decennia een verandering hebben gezien. Het is daar gegaan van een van de meest populaire sporten naar iets wat niet langer opgemerkt wordt door de vele geïnteresseerde groepen. Het positieve is dat we niet wanhopig zijn, omdat er van over de hele wereld zo veel vraag naar ons is. En als de Duitse markt de terugkeer van de Formule 1 naar Duitsland niet als een prioriteit ziet, dan moeten we dat accepteren en verder kijken." Geld is niet het probleem, mede omdat F1 ontzettend veel centen binnensleept door middel van peperdure VIP-kaarten die bij elke race uitverkocht worden, maar het gebrek aan interesse is iets waar Duitsland zelf wat aan moet gaan doen.

© IMAGO | Verstappen won de laatste Grand Prix van Duitsland in 2019

Domenicali ziet lichtpuntjes dankzij renovaties in Hockenheim

"We staan ​​open voor elke vorm van discussie. Ik zie een paar lichtpuntjes. Hopelijk ontwikkelt dit zich verder in de komende maanden", aldus Domenicali, die wijst naar renovaties op de Hockenheimring. emodrom GmbH heeft een boel aandelen gekocht in het circuit en wil de infrastructuur daar aanpakken. Voormalig F1-coureur en tegenwoordig RTL-analist Christian Danner is echter niet optimistisch. "Ik heb de renovaties gezien in Hongarije. Ik weet wat ze van plan zijn in Monza met nieuwe garage en gebouwen. Hockenheim voldoet echter niet aan de standaard voor een moderne Grand Prix. Het is gewoon wensdenken, want de bedragen zijn enorm."

Gerelateerd