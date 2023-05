Remy Ramjiawan

Carlos Sainz kijkt uit naar de start van de Grand Prix van Miami. De Spanjaard staat achter jeugdheld Fernando Alonso en hoewel hij start vanaf een podiumplek, geeft Sainz toe dat het lastig wordt om dat vast te houden.

Niet alleen Max Verstappen had last van de crash van Charles Leclerc tijdens de kwalificatie. Ook Sainz was bezig met een verbetering ten tijde van de schuiver van de Monegask. Uiteindelijk heeft de Spanjaard een prima derde plek weten te pakken, maar tijdens de races kan Ferrari tot op heden nog niet mee met Red Bull Racing, maar ook Aston Martin.

Interessante start

Voor Sainz, die momenteel op vijfde plek in het klassement staat, is het zaak om vooral voor teamgenoot Leclerc te eindigen. De Monegask vangt de wedstrijd aan vanaf P7 en heeft zes punten minder dan zijn teamgenoot. Sainz kijkt uit naar de start van de race, want hij verwacht nog wel wat brokken. "Ik denk dat het een interessante start wordt. Dat is het hier altijd. Ik denk dat er vorig jaar ook een behoorlijk verschil was tussen de binnenlijn en de buitenlijn in bocht 1 en we zullen zien hoe het uitpakt", zo laat hij weten op de persconferentie na de kwalificatie. Achter de Spanjaard staat Kevin Magnussen en de Deen staat erom bekend dat hij geen knokpartij uit de weg gaat. "Kevin, een vreemde, maar hij kan het soms voor elkaar krijgen, zoals we vaak hebben gezien."

'Dat is normaal gesproken wat er gebeurt'

Verstappen vertrekt vanaf de negende plek en Sainz houdt dan ook sterk rekening met de opmars van de Limburger. "Maar Max komt van achteren en zal ons zeker weten inhalen en dat is normaal gesproken wat er zou moeten gebeuren, want in de races dit jaar zagen we zes tot acht tienden verschil", zo wijst hij naar de prestaties. Het schetst een somber beeld voor Ferrari: "Voor een race van vijftig ronden is dat een groot, erg groot gat."