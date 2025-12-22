Carlos Sainz kijkt goed terug op zijn eerste jaar bij Williams. De Spanjaard had wel moeite met zijn gedwongen vertrek bij Ferrari, maar wist in Bakoe het podium te bereiken voor het team uit Grove, iets wat Max Verstappen eerder dit seizoen al had voorspeld.

Williams wist vooral in de tweede helft van het seizoen op te vallen. Uiteindelijk eindigde Alexander Albon als achtste in het kampioenschap, terwijl Sainz op P9 staat met negen punten minder. Het duo lijkt aan elkaar gewaagd, al geeft Sainz toe dat hij toch wat opstarttijd nodig had.

Aanpassingstijd

In gesprek met Formule1.com blikt Sainz terug op het seizoen. Daarbij geeft hij aan dat het logisch is dat hij even moest wennen bij Williams. “Ik heb altijd heel duidelijk gezegd hoe lang het duurt voordat een coureur zich aan een nieuw team heeft aangepast, de laatste paar tienden uit de auto heeft gehaald en zich één voelt met de auto, maar ook met de engineers en de rest van het team”, opent Sainz.

'Verstappen bij Red Bull of Albon bij Williams, niet makkelijk te verslaan'

Daarbij deelt hij een schouderklopje aan zichzelf uit, want één plek achter Albon in het kampioenschap vindt hij niet vreemd. “Wanneer je het opneemt tegen Alex Albon in een Williams, Charles Leclerc in een Ferrari of Max Verstappen in een Red Bull, kennen zij de auto door en door. Dan is het erg moeilijk om binnen te komen en meteen op dat niveau te presteren, omdat zij al op het uiterste van hun kunnen rijden”, vervolgt hij.

Podium

Toch wist Sainz in Bakoe het podium te bereiken, en Verstappen had vooraf al een podiumplek voor de Spanjaard voorspeld. “Ik herinner me wat Max zei. Hij vertelde me dat hij tijdens een van die voorspellingen had aangegeven dat ik een podium zou pakken voor Williams. Ik weet nog dat hij dat zei. Goeie kerel, die Max. Bedankt, Max”, aldus Sainz.

Max Verstappen, Carlos' own fortune teller 🔮 pic.twitter.com/MuBKoQY4JX — Atlassian Williams Racing (@WilliamsF1) December 20, 2025

