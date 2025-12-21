Max Verstappen en Gabriel Bortoleto zijn ontzettend goede vrienden geworden. Een van hun eerste ontmoetingen vond plaats tijdens de F1 Grand Prix van Monaco in 2022. De viervoudig wereldkampioen gaf de jonge Braziliaan toen advies, maar dat liep juist uit op een crash.

Bortoleto nam in 2022 deel aan de Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA), wat op de straten van Monte Carlo in het voorprogramma van de Formule 1 stond. Hij kwam uit voor R-ace GP en was snel in de vrije training. Hij zorgde echter voor een rode vlag vanwege een crash in Portier, de bocht voor de welbekende tunnel. Uiteindelijk zou hij in de races als vijfde en zesde finishen. Veel succes behaalde Bortoleto niet in FRECA, maar hij werd wel kampioen in de FIA Formule 3 en FIA Formule 2, wat hem een zitje bij Kick Sauber opleverde. Hij heeft net zijn eerste seizoen achter de rug en gaat in 2026 het avontuur aan met Audi.

Verstappen en Bortoleto blikken terug op Monaco 2022

"Ik weet nog dat alle jonge jongens op een rijtje stonden, klaar voor de kwalificatie [vrije training]", begon Verstappen bij Pelas Pistas. "Ze waren allemaal nerveus en stonden allemaal met hun helm al op. Deze gast hier [Bortoleto] steekt de pitstraat over en komt naar me toe gerend: 'Max, max, laten we een foto maken!'"

© R-ace GP | Bortoleto in Monaco in 2022

Bortoleto voegde toe: "Ja, en ik vroeg je toen om advies. 'Max, max, wat moet je daar en daar doen?' En hij zei: 'Gewoon vol gas!'" Op de vraag wat er gebeurde, nadat hij het advies van Verstappen had aangenomen, antwoordde Bortoleto: "Uh... Ik was gecrasht!" Verstappen lachte: "Hij was in ieder geval toegewijd, dat is het belangrijkste. Hoe dan ook, dat was mijn eerste ontmoeting met Gabi."

