Montoya: 'Piastri en Webber praten nu al met andere Formule 1-teams'
Volgens Juan Pablo Montoya kan het haast niet anders dan dat Oscar Piastri samen met zijn manager bezig is om de opties buiten McLaren te verkennen. De Australiër reed in 2025 zijn derde seizoen in de koningsklasse, maar moest geregeld gehoor geven aan de befaamde papaja-regels.
Teamgenoot Lando Norris werd uiteindelijk kampioen in Abu Dhabi, terwijl Piastri vooral in de eerste seizoenshelft bovenaan stond in het klassement. Na de zomerstop ging het echter mis voor de Australiër. Met name het moment in Monza, waarbij hij na een langzame pitstop teamgenoot Norris voorbij moest laten, deed hem zichtbaar pijn. Uiteindelijk werd Piastri als derde in het klassement afgevlagd, aangezien ook Max Verstappen hem nog wist te passeren.
Red Bull of Aston Martin
Montoya stelt in gesprek met Grosvenor Casinos dat Piastri zijn opties buiten McLaren al aan het verkennen is: “Ik durf te garanderen dat Oscar [Piastri] en Mark Webber nu al met een ander F1-team praten.” De Colombiaan wijst daarbij op de beste opties voor Piastri: “Ik denk dat het Red Bull of Aston Martin zal zijn. Dat is gewoon mijn gevoel. Ik denk niet dat Mark Webber blij was met de manier waarop de zaken bij McLaren zijn verlopen voor Oscar. Mark is niet erg tevreden met McLaren. Maar de vraag is: is Oscar zelf erg ongelukkig bij McLaren?”
Webber moet eigen valkuilen niet projecteren op Piastri
Daarnaast vindt Montoya dat Webber vooral niet zijn eigen carrière moet projecteren op die van Piastri: “Ik denk dat ze voorzichtig moeten zijn en ervoor moeten zorgen dat Webbers littekens uit zijn tijd als coureur niets te maken hebben met Oscar’s carrière.”
