Brundle prijst wereldkampioen Norris, maar: 'Max nog steeds beste coureur van het veld'
Hoewel Martin Brundle van mening is dat Lando Norris in 2025 echt heeft laten zien dat hij afscheid heeft genomen van zijn mentale problemen, vindt de Engelsman dat Max Verstappen afgelopen jaar alsnog heeft aangetoond de beste coureur van het veld te zijn.
McLaren begon het seizoen dominant en even leek het erop dat de titelstrijd tussen Oscar Piastri en Norris zou gaan. Na de zomerstop volgde echter het verval van Piastri, terwijl Verstappen juist sterk voor de dag kwam. Dat leidde ertoe dat de Nederlander een achterstand van meer dan 100 punten wist goed te maken, al kwam hij uiteindelijk twee punten tekort om wereldkampioen Norris te verslaan.
Lando is mentaal gegroeid, Verstappen nog steeds beste coureur
Brundle wikt en weegt in gesprek met Motor Sport Magazine, maar komt toch uit bij Verstappen als beste coureur van het veld. “Dat moet haast wel Max zijn,” zegt hij resoluut. Desondanks vindt de oud-coureur dat Norris er in 2025 wel degelijk een schepje bovenop heeft gedaan. “Lando heeft een fantastische job gedaan en is vooral op mentaal vlak enorm gegroeid. Prachtig gereden. Sommige races die hij heeft gewonnen, heeft hij op een manier gedomineerd die ik in al die jaren dat ik Formule 1 volg maar zelden heb gezien,” aldus Brundle. Toch blijft hij bij zijn oordeel: “Maar je moet wel Max noemen, want hij is nog steeds de beste coureur van de grid.”
