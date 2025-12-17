Red Bull zal de komende tijd bezig zijn met een nieuwe rechtszaak. Het wil namelijk de paddock flink uitbreiden op haar eigen Red Bull Ring ter voorbereiding op de Grand Prix van Oostenrijk in 2026, maar er wordt op juridische wijze een poging gedaan om die plannen stop te zetten.

De Formule 1 voert de laatste jaren de druk flink op bij circuits die momenteel op de kalender staan, om de infrastructuur zo efficiënt mogelijk te krijgen. Circuits als Zandvoort, Spa-Francorchamps en de Hungaroring zijn dan ook flink onder handen genomen om te blijven voldoen aan de eisen van de koningsklasse. Er komt volgend jaar een elfde team bij en dus moet er extra ruimte worden gecreëerd in de paddock, het pitgebouw en de garages. Cadillac is dit elfde team wat in 2026 zal debuteren met Valtteri Bottas en Sergio Pérez.

Project van 15 miljoen euro ligt stil, mogelijk niet af voor GP Oostenrijk

Volgens de Kleine Zeitung is er momenteel een project van 15 miljoen euro bezig om de paddock van de Red Bull Ring aan te pakken, maar de werkzaamheden zouden nu stilleggen vanwege juridische problemen. Naar verluidt heeft Karl Arbesser een protest ingediend. Arbesser is een bekende activist uit de lokale regio van Spielberg.

De werkzaamheden moesten eind mei af zijn, en naar verluidt was het al een ambitieus plan en zouden er al vertragingen zijn geweest. Dat was vóór de rechtszaak. Door Arbesser zou de planning nóg krapper worden en hangt er een groot vraagteken boven de Grand Prix van Oostenrijk die eind juni verreden moet worden. Er zou de vrees zijn dat het pitgebouw, de paddock en de garages straks niet af zijn voor het Formule 1-evenement.

