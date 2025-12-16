Het Formule 1-seizoen zit er net op na de seizoensfinale in Abu Dhabi, maar bij Viaplay is de sportpret nog niet voorbij. Het wereldkampioenschap darts is namelijk bezig op de streamingdienst. Helaas waren er problemen tijdens de uitzending van maandagavond en dat zorgde voor de nodige klachten.

Viaplay nam na 2021, waarin we de titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zagen, de uitzendrechten over van Ziggo Sport voor de Formule 1. Al jaren zien we klachten voorbij komen op social media. Eerst was er grote ontevredenheid over de kwaliteit van de uitzendingen. Ook de stijgende prijzen van het maandelijkse abonnement van Viaplay hebben vaak de tongen losgemaakt. Dan zijn er nog de verbindingsproblemen die keer op keer lijken terug te komen.

Klachten na verbindingsproblemen

Die verbindingsproblemen zorgden tijdens de dartuitzending van maandagavond weer voor de nodige klachten. Gelukkig kon de match tussen Andy Baetens en de Nederlander Dirk van Duijvenbode nog wel uitgezonden worden. De laatstgenoemde won met 3-2 na een aantal indrukwekkende ton-plus finishes in de slotfase.

Ehh mijn viaplay doet het niet😭 #viaplaydarts — Bryan (@EmmenForlife) December 15, 2025

Wie krijgt er allemaal een foutmelding bij Viaplay?#ViaPlayDarts — Not Mrs. Reeve (@HA_Wolbes) December 15, 2025

Neeeeeee Viaplay doet het bij mij niet 🥲 #viaplaydarts — Anna (@annaroos_) December 15, 2025

Viaplay fix je tyfus app! @viaplaysportnl — Ran Jons (@Jons_Ran) December 15, 2025

Dit is dus de reden dat ik afgelopen zomer die kut zender verwijderd heb en dat 4 januari gelijk weer ga doen 😒 #viaplaydarts #Viaplay 🖕🏼

En nooit compensatie 😡 pic.twitter.com/gGNzc1IziT — Nico Elings (@NicoDeKatz) December 15, 2025

