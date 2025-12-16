close global

Viaplay

Viaplay stuntelt door tijdens F1-winterstop: klachten blijven binnenstromen

Vincent Bruins
Viaplay

Het Formule 1-seizoen zit er net op na de seizoensfinale in Abu Dhabi, maar bij Viaplay is de sportpret nog niet voorbij. Het wereldkampioenschap darts is namelijk bezig op de streamingdienst. Helaas waren er problemen tijdens de uitzending van maandagavond en dat zorgde voor de nodige klachten.

Viaplay nam na 2021, waarin we de titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zagen, de uitzendrechten over van Ziggo Sport voor de Formule 1. Al jaren zien we klachten voorbij komen op social media. Eerst was er grote ontevredenheid over de kwaliteit van de uitzendingen. Ook de stijgende prijzen van het maandelijkse abonnement van Viaplay hebben vaak de tongen losgemaakt. Dan zijn er nog de verbindingsproblemen die keer op keer lijken terug te komen.

Klachten na verbindingsproblemen

Die verbindingsproblemen zorgden tijdens de dartuitzending van maandagavond weer voor de nodige klachten. Gelukkig kon de match tussen Andy Baetens en de Nederlander Dirk van Duijvenbode nog wel uitgezonden worden. De laatstgenoemde won met 3-2 na een aantal indrukwekkende ton-plus finishes in de slotfase.

F1 standen

