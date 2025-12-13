'FIA perkt macht van F1-teams in door nieuwe afspraken in Concordeverdrag'
'FIA perkt macht van F1-teams in door nieuwe afspraken in Concordeverdrag'
De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) maakte bekend in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan waar de algemene vergaderingen en de Formule 1-prijsuitreiking werden gehouden, dat ze eindelijk hun handtekening hebben gezet onder een nieuw Concorde Agreement, samen met Formula One Management (FOM) en de F1-teams. Naar verluidt is de macht van de teams ten opzichte van de autosportbond en de F1-eigenaren flink afgenomen.
Het Concordeverdrag is een contract tussen de FIA, de constructeurs in de Formule 1 en FOM, waar Liberty Media grotendeels eigenaar van is. Hier staat in onder welke voorwaarden de teams met elkaar de strijd aangaan op de baan, en hoe de opbrengsten van uitzendrechten en het prijzengeld verdeeld worden. Vanaf 2026 wordt er onder een negende versie van het Concordeverdrag geracet in de koningsklasse van de autosport. De allereerste werd door de teams ondertekend in 1981. De details blijven altijd geheim.
Minder teams nodig voor meerderheid
Toch lekken er wel eens regels die zijn opgesteld in het Concordeverdrag en dat is nu ook niet anders. Volgens onderzoek van Autosport zijn er aanpassingen doorgevoerd wat betreft de F1 Commission, de vergaderingen die met de teams gedurende het seizoen worden gehouden, en zou de macht van de teams daar zijn ingeperkt.
Bij de F1 Commission krijgen de FIA, de FOM en ieder van de elf F1-teams (inclusief Cadillac) een eigen stem. Er wordt dan bijvoorbeeld gestemd over regelwijzigingen in het sportief of technisch reglement. Naar verluidt zijn er nu minder stemmen van de teams nodig om een meerderheid te bereiken om regelwijzigingen voor elkaar te krijgen.
Het aantal stemmen dat vanaf 2026 nodig is voor een normale meerderheid in de F1 Commission zou zijn teruggebracht van zes naar vier teams, plus FOM en de FIA. Voor een supermeerderheid (bij extra belangrijke besluiten) zouden nu stemmen van zes in plaats van acht teams nodig zijn naast de stemmen van FOM en de FIA. De stemmen van de internationale autosportbond en de F1-eigenaren tellen op die manier in verhouding iets meer mee, en ze hopen daarmee een stabieler platform te creëren als er knopen moeten worden doorgehakt bij lastige beslissingen.
Gerelateerd
Net binnen
'FIA perkt macht van F1-teams in door nieuwe afspraken in Concordeverdrag'
- 50 minuten geleden
- 3
Rosberg en Hamilton betaalden zeven ton voor eerste zege Verstappen: "Stond in ons contract"
- 1 uur geleden
- 1
F1-grid voor seizoen 2026: dit zijn alle 22 bevestigde coureurs op een rijtje
- 2 uur geleden
- 1
Brown is Norris door WK-titel déze droomauto verschuldigd: "Het is geen McLaren"
- 3 uur geleden
FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
- Vandaag 15:32
- 5
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de eerste seizoenshelft van 2026
- Vandaag 14:33
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december