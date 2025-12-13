De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) maakte bekend in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan waar de algemene vergaderingen en de Formule 1-prijsuitreiking werden gehouden, dat ze eindelijk hun handtekening hebben gezet onder een nieuw Concorde Agreement, samen met Formula One Management (FOM) en de F1-teams. Naar verluidt is de macht van de teams ten opzichte van de autosportbond en de F1-eigenaren flink afgenomen.

Het Concordeverdrag is een contract tussen de FIA, de constructeurs in de Formule 1 en FOM, waar Liberty Media grotendeels eigenaar van is. Hier staat in onder welke voorwaarden de teams met elkaar de strijd aangaan op de baan, en hoe de opbrengsten van uitzendrechten en het prijzengeld verdeeld worden. Vanaf 2026 wordt er onder een negende versie van het Concordeverdrag geracet in de koningsklasse van de autosport. De allereerste werd door de teams ondertekend in 1981. De details blijven altijd geheim.

Minder teams nodig voor meerderheid

Toch lekken er wel eens regels die zijn opgesteld in het Concordeverdrag en dat is nu ook niet anders. Volgens onderzoek van Autosport zijn er aanpassingen doorgevoerd wat betreft de F1 Commission, de vergaderingen die met de teams gedurende het seizoen worden gehouden, en zou de macht van de teams daar zijn ingeperkt.

Bij de F1 Commission krijgen de FIA, de FOM en ieder van de elf F1-teams (inclusief Cadillac) een eigen stem. Er wordt dan bijvoorbeeld gestemd over regelwijzigingen in het sportief of technisch reglement. Naar verluidt zijn er nu minder stemmen van de teams nodig om een meerderheid te bereiken om regelwijzigingen voor elkaar te krijgen.

Het aantal stemmen dat vanaf 2026 nodig is voor een normale meerderheid in de F1 Commission zou zijn teruggebracht van zes naar vier teams, plus FOM en de FIA. Voor een supermeerderheid (bij extra belangrijke besluiten) zouden nu stemmen van zes in plaats van acht teams nodig zijn naast de stemmen van FOM en de FIA. De stemmen van de internationale autosportbond en de F1-eigenaren tellen op die manier in verhouding iets meer mee, en ze hopen daarmee een stabieler platform te creëren als er knopen moeten worden doorgehakt bij lastige beslissingen.

