F1-CEO Domenicali vliegt met McLaren mee richting Oezbekistan voor FIA-gala
F1-CEO Domenicali vliegt met McLaren mee richting Oezbekistan voor FIA-gala
Vanavond staat het FIA-gala in Oezbekistan op het programma. McLaren gaat daar de prijzen ophalen van het seizoen 2025. Niet alleen wist het papaja-gekleurde team de wereldtitel bij de teams te pakken, ook Lando Norris is sinds afgelopen zondag de 2025-wereldkampioen.
Bij het FIA-gala krijgen de leden de kampioenen van het orgaan te zien. In Oezbekistan worden dan ook de bokalen uitgedeeld aan de diverse kampioenen. Naast Norris werd ook Max Verstappen verwacht, maar hij heeft zich afgemeld vanwege een griepje. Oscar Piastri zal als nummer drie van het kampioenschap wél aanwezig zijn.
Vliegtuig richting Oezbekistan
Het team van McLaren was onderweg naar Oezbekistan en de topmannen reisden met de privéjet. Niet alleen teambaas Andrea Stella is aanwezig, ook Norris, Piastri en CEO Zak Brown zijn erbij. Formule 1-CEO Stefano Domenicali poseert eveneens op de foto die Brown op zijn Instagram-pagina heeft gedeeld.
Gerelateerd
Net binnen
FIA en F1 tekenen nieuwe Concorde Agreement: FIA krijgt extra financiële middelen
- 11 minuten geleden
F1-CEO Domenicali vliegt met McLaren mee richting Oezbekistan voor FIA-gala
- 39 minuten geleden
Verstappen laat naast FIA-gala ook simrace-evenement schieten vanwege griepje
- 1 uur geleden
Honda laat als eerste motorleverancier 2026-motor brullen | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
Kan Verstappen net als Hamilton in 2021 gestraft worden voor het overslaan van FIA-gala?
- 2 uur geleden
Norris onthult: "Tweede helft van seizoen had ik hulp van psycholoog nodig"
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- Gisteren 09:40
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december