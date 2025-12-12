Vanavond staat het FIA-gala in Oezbekistan op het programma. McLaren gaat daar de prijzen ophalen van het seizoen 2025. Niet alleen wist het papaja-gekleurde team de wereldtitel bij de teams te pakken, ook Lando Norris is sinds afgelopen zondag de 2025-wereldkampioen.

Bij het FIA-gala krijgen de leden de kampioenen van het orgaan te zien. In Oezbekistan worden dan ook de bokalen uitgedeeld aan de diverse kampioenen. Naast Norris werd ook Max Verstappen verwacht, maar hij heeft zich afgemeld vanwege een griepje. Oscar Piastri zal als nummer drie van het kampioenschap wél aanwezig zijn.

Vliegtuig richting Oezbekistan

Het team van McLaren was onderweg naar Oezbekistan en de topmannen reisden met de privéjet. Niet alleen teambaas Andrea Stella is aanwezig, ook Norris, Piastri en CEO Zak Brown zijn erbij. Formule 1-CEO Stefano Domenicali poseert eveneens op de foto die Brown op zijn Instagram-pagina heeft gedeeld.

