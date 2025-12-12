Verstappen laat naast FIA-gala ook simrace-evenement schieten vanwege griepje
Dat Max Verstappen echt ziek is en niet zomaar afwezig blijft bij het FIA-gala, blijkt wel, want de Nederlander heeft zich ook afgemeld voor een evenement met één van zijn sponsoren. Bij Gamergy biedt de viervoudig kampioen zijn excuses aan, want het gaat om een simrace-evenement dat hij verstek moet laten gaan.
Verstappen moest vrijdag aanwezig zijn in Oezbekistan voor het FIA-gala. Dat evenement slaat hij over, omdat hij zich simpelweg niet helemaal goed voelt en volgens De Telegraaf een griepje heeft opgelopen. Er werd even getwijfeld aan de motivatie van de Nederlander, maar Verstappen moet ook het simrace-evenement van zaterdag aan zich voorbij laten gaan.
Verstappen laat simrace-evenement schieten
Voor partner Heineken had Verstappen zich aangemeld bij Gamergy, waar de finale van een simrace-evenement plaatsvindt. De Nederlander is een liefhebber van virtueel racen, maar de organisatie laat weten dat de Red Bull-coureur er zaterdag niet bij is: "Helaas hebben we bericht ontvangen van Max Verstappen en zijn team dat hij zich niet goed voelt en daarom niet aanwezig kan zijn bij de Heineken Player 0.0-finale op GAMERGY. We weten hoeveel Max naar het evenement uitkeek - dat hij al meerdere jaren ondersteunt - en hoeveel hij ernaar uitkeek om tijd door te brengen met mede-simracers," aldus de organisatie. De Nederlander is er zelf ook niet blij mee, maar kan er verder weinig aan doen: "Hij stuurt zijn excuses aan de fans die hadden gehoopt hem daar te zien. We kijken nog steeds uit naar een spannende finale en naar het kronen van de nieuwe Heineken Player 0.0-wereldkampioen."
