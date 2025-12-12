Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz is onder de indruk van Max Verstappen. Hij noemt de Nederlander "de gouden standaard", maar blikt ook terug op een aanvaring die hij met hem had, eerder in het jaar.

Het raceweekend in Barcelona was er voor Max Verstappen één om snel te vergeten. Na een ongelukkige kwalificatie startte de Nederlander als zesde, waarna hij in de race aan George Russell voorbij ging. Zijn race-engineer was bang dat dit buiten de regels om gebeurde, en vroeg daarom aan Verstappen om de plek terug te geven. Verstappen was woedend, liet Russell langszij en botste vervolgens direct tegen hem aan en ging weer aan de Brit voorbij. Het leverde de Limburger een tijdstraf van tien seconden op. Later bleek dat de FIA de inhaalactie van Verstappen binnen de lijntjes zou hebben gevonden.

Kravitz prijst Verstappen

"Verstappen is niet alleen een klasse beter dan de rest, de grid is van hem", vertelt hij in de podcast F1 Show. "Geef hem een goede auto en hij gaat ermee aan de haal. Zijn fout in Spanje was niet doorslaggevend, de auto was in die fase nergens. Dat hij een achterstand van 104 punten zo wist te verkleinen, is ongelofelijk. Verstappen is de gouden standaard. Het is briljant hoe hij het gevecht tot het einde wist te rekken."

Aanvaring na incident in Barcelona

Kravitz spreekt vandaag de dag vol lof over Verstappen, maar de twee hebben in het verleden meerdere aanvaringen gehad. Zo besloot Verstappen op een gegeven moment helemaal niet meer met Sky Sports te praten, toen Kravitz op beeld had gezegd dat Verstappen in 2021 de wereldtitel van "achtvoudig wereldkampioen" Lewis Hamilton had gestolen. De week na bovenstaande race in Barcelona, werd een gesprek ook pittig. Kravitz noemde in gesprek met Verstappen de naam van het Red Bull-teamlid dat de verkeerde beslissing zou hebben genomen. Dat viel slecht bij de Limburger, die de Brit toebeet dat het nergens voor nodig was om namen te noemen.

"Ik noemde de naam van iemand aan de pitmuur bij Red Bull, die volgens Max de verkeerde beslissing had genomen", blikt Kravitz terug. "Daar was hij niet blij mee. Hij vond dat ik iemand onder de bus gooide, terwijl ik gewoon beschreef wat er was gebeurd. Maar zijn frustratie kwam niet voort uit eigen fouten. Hij vond dat hij iets moest doen dat onterecht was. Dat begrijp ik."

