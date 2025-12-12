Verstappen heeft geen ambities om teambaas te worden: "Dat zie ik niet zitten"
Max Verstappen gaan we niet terugzien als teambaas in de Formule 1. Zodra de Nederlander besluit met rijden in de koningsklasse van de autosport, wil de Nederlander zich naar eigen zeggen gaan focussen op andere zaken.
Max Verstappen heeft inmiddels alweer elf seizoenen in de Formule 1 verreden. De 28-jarige Limburger is sinds zijn debuut in 2015 uitgegroeid tot één van de grootste namen uit de geschiedenis van de sport en heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen op zijn naam staan. De kans is echter klein dat hij tot het einde der tijden actief blijft op het allerhoogste niveau. Verstappen geeft weinig om de records van Lewis Hamilton en Michael Schumacher en heeft meer dan eens uitgesproken dat hij andere zaken in het leven steeds belangrijker begint te vinden dan de Formule 1.
Verstappen heeft geen ambities om teambaas te worden
De Nederlander heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, en dat zou zomaar eens direct zijn laatste deal kunnen zijn. In Het Jaar van Max, een speciale editie van FORMULE 1 Magazine, krijgt Verstappen voorgelegd dat hij met zijn ervaring als coureur, zijn mentor rol ten opzichte van andere coureurs en zijn aandeel bij Verstappen.com Racing, het ideale profiel van een teambaas heeft: "Maar dat ga ik niet worden in de Formule 1. Geen zin in, echt niet", klinkt het duidelijk.
Een veel te grote rol
Verstappen vervolgt: "Als je teambaas bent van een Formule 1-team moet je toch in Engeland gaan wonen of Italië, dat zie ik niet zitten. Het klopt dat dit praktische bezwaren zijn, maar zo'n rol vind ik te groot dan, veel te groot. Dat is niet wat ik leuk vind of ambieer. Als je zelf jarenlang Formule 1 hebt gereden en je besluit te stoppen, dan ben je er ook wel even klaar mee, stel ik me zo voor. Ik wil dan andere dingen doen. Ook racen, maar op kleinere schaal en op mijn manier.
