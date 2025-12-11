De winterstop is volop aan de gang en hier en daar zijn er toch een aantal nieuwtjes naar buiten gekomen. In deze GPFans Recap vatten we het nieuws kort voor je samen, zodat je in één oogopslag op de hoogte bent van het allerlaatste Formule 1-nieuws.

Vandaag kwam naar buiten dat Peter Windsor van mening is dat het huidige puntensysteem niet de beste coureur beloont, maar degene met de meeste overwinningen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem haalde zich de woede op de hals na de felicitaties aan Lando Norris, en Adrian Newey zou ervoor hebben gezorgd dat Christian Horner niet aan de slag kan bij Aston Martin. Dit is de GPFans Recap van donderdag 11 december.

Ben Sulayem baart opzien met opmerking tegen Norris: "Ik zei het je toch"

Mohammed Ben Sulayem is als FIA-president niet één van de meest geliefde personen in de paddock, terwijl ook coureurs lang niet altijd op hem zitten te wachten. In Abu Dhabi drong de FIA-voorman zichzelf maar weer eens ouderwets op naar de voorgrond, kon hij niet van de coureurs afblijven en zei hij nog wat bijzonders tegen Norris. Alles lezen over de uitspraak van de FIA-president? Klik hier!

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

Peter Windsor heeft in een interview op YouTube zijn twijfels geuit over het huidige puntensysteem in de Formule 1. Hij stelt dat het systeem niet de beste coureur beloont en pleit voor een terugkeer naar een systeem dat de meeste racewinsten beloont. De analist roept fans op om te protesteren als ze het met hem eens zijn. De hele verklaring van Windsor lezen? Klik hier!

'Newey blokkeert komst Horner naar Aston Martin'

Eventjes leek het erop dat Christian Horner mogelijk zou aansluiten bij het team van Aston Martin, maar bronnen van FunoanalisiTecnica stellen dat die transfer niet doorgaat, omdat Adrian Newey inmiddels als teambaas van het team fungeert. Alles lezen over de mislukte transfer van Horner en de rol van Newey daarin? Klik hier!

Verstappen wijst naar Lambiase: 'Hij is mijn race-engineer, maar ik zie hem als een vriend'

Max Verstappen erkent na het vallen van de vlag in Abu Dhabi dat het een veelbewogen seizoen is geweest voor zijn race-engineer, maar ook vriend, Gianpiero Lambiase. De Nederlander wil niet te diep op de situatie ingaan, maar legt wel uit dat het niet altijd makkelijk is geweest voor 'GP'. De hele uitspraak van Verstappen lezen? Klik hier!

'Red Bull Racing gaat geen vervanger voor Helmut Marko aanstellen'

Helmut Marko vertrok afgelopen week bij het team van Red Bull Racing na twintig jaar trouwe dienst, waardoor het team op zoek moet naar een vervanger voor de vrijgekomen positie. Wat is het team van plan met de plek die vrijgekomen is en gaan ze wel op zoek naar een vervanger? Alles lezen over het vertrek van Marko en waarom er geen vervanger lijkt te komen? Klik hier!

