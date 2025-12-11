Max Verstappen erkent na het vallen van de vlag in Abu Dhabi dat het een veelbewogen seizoen is geweest voor zijn race-engineer, maar ook vriend, Gianpiero Lambiase. De Nederlander wil niet te diep op de situatie ingaan, maar legt wel uit dat het niet altijd makkelijk is geweest voor 'GP'.

Lambiase is al sinds Verstappens debuut bij Red Bull Racing het vertrouwde geluid in het oortje van de viervoudig kampioen. Het duo weet elkaar tegenwoordig uitstekend te vinden, mede dankzij de rechtdoorzee-mentaliteit die ze hanteren over de boordradio. Soms klinkt dat wat fel, maar uiteindelijk proberen ze het beste uit elkaar te halen. Na afloop van de race in Abu Dhabi leek de toekomst van Lambiase als race-engineer van Verstappen even onzeker, maar Red Bull bevestigde tegenover GPFans dat 'GP' in 2026 gewoon weer aan de pitmuur zit voor de viervoudig kampioen.

Zwaar jaar voor 'GP'

Tegenover Formula1.com legt Verstappen uit dat Lambiase een emotioneel jaar achter de rug heeft. "Het is een emotioneel jaar geweest. Vergeet de resultaten van dit jaar. Ik wil ook niet te veel in detail treden, maar het is zwaar geweest. Maar ik ben erg blij dat ik met iemand kan werken die zo gepassioneerd is," opent de Nederlander. Het duo kent elkaar door dik en dun en de band gaat dan ook verder dan een simpele werkrelatie. "Natuurlijk is hij mijn race-engineer, maar ik zie hem als mijn vriend. We hebben samen zoveel emotionele momenten en fantastische prestaties meegemaakt. Ik weet zeker dat hij een beetje emotioneel was na de finish. Dus ik kijk er echt naar uit om hier weg te gaan en bij te praten met hem, want het is niet altijd makkelijk voor hem geweest."

Daarnaast ziet Verstappen dat hij alles in de auto geeft om te winnen, en dat 'GP' hetzelfde doet aan de pitmuur. "Ik ben gewoon heel trots dat ik met iemand van zijn niveau mag werken. Een echt voorbeeld van iemand die dit seizoen nooit heeft opgegeven, zelfs niet tijdens de moeilijke momenten," aldus Verstappen.

