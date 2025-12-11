close global

Marko

'Red Bull Racing gaat geen vervanger voor Helmut Marko aanstellen'

Brian Van Hinthum
Marko

Helmut Marko vertrok afgelopen week bij het team van Red Bull Racing na twintig jaar trouwe dienst, waardoor het team op zoek moet naar een vervanger voor de vrijgekomen positie. Wat is het team van plan met de plek die vrijgekomen is en gaan ze wel opzoek naar een vervanger?

Na afloop van het verloren 2025-seizoen liet Marko al optekenen te twijfelen aan zijn toekomst, ondanks zijn nog doorlopende contract bij het team van Red Bull. "Of je me volgend jaar terugziet? Nou, we zullen intern besprekingen hebben en we hebben geen haast. In de jaren van teamoprichter Dietrich Mateschitz had ik niet eens een contract. Voor mij is het belangrijk dat ik me comfortabel voel", zo liet de Oostenrijker vlak na de laatste race van het seizoen optekenen. Vanzelfsprekend bracht het de geruchtenstroom behoorlijk op gang.

Afscheid

Die zette nog enkele dagen door, waarna op dinsdag het daadwerkelijke nieuws naar buiten kwam dat Oostenrijker na jarenlange trouwe dienst de deur achter zich dichttrekt bij Red Bull. "Ik ben al zestig jaar actief in de autosport en de afgelopen twintig jaar bij Red Bull waren een buitengewoon en uiterst succesvol avontuur. Het was een fantastische tijd waarin ik zoveel getalenteerde mensen heb mogen helpen vormgeven en delen. Alles wat we samen hebben opgebouwd en bereikt, vervult me ​​met trots", zo liet hij onder meer weten.

Geen vervanger

Nu Marko dus vertrokken is, moet het team van Red Bull op zoek naar een mogelijke vervanger. De naam van Sebastian Vettel wordt veelvuldig genoemd, maar volgens BILD zal de viervoudig wereldkampioen niet terugkeren bij het team waar hij zoveel successen heeft geboekt. "De terugkeer van Vettel zal (voorlopig) niet gebeuren. Volgens informatie verkregen door BILD zijn de verantwoordelijken niet van plan de functie te vervullen. Intern is besloten dat er geen behoefte is aan de functie en dat deze vacant blijft." Voorlopig lijkt de werkgever van Max Verstappen er dus voor te kiezen om zonder adviseur door te gaan.

Gerelateerd

Red Bull Racing Helmut Marko

