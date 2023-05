Hamilton onthult voorwaarde nieuw contract, Verstappen stoort zich aan Wolff | GPFans Recap

Lars Leeftink

Zaterdag 6 mei 2023 01:42 - Laatste update: 01:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag vonden de eerste twee vrije trainingen in Miami plaats, lieten George Russell en Max Verstappen weten geen probleem te hebben met elkaar, reageerde Verstappen op de uitspraken van Toto Wolff en onthulde Lewis Hamilton zijn voorwaarde voor een nieuw contract en, gaf hij ook toe dat hij bij de Formule 1 blijft praten over een race in Afrika. Dit is de GPFans Recap van 5 mei.

Verstappen maakt indruk op vrijdag

De eerste en tweede vrije training op vrijdag werden gedomineerd door Max Verstappen. Dankzij een late run op de soft band zouden George Russell en Lewis Hamilton nog voor Verstappen eindigen tijdens de eerste vrije training, die voor het merendeel met overtuiging werd aangevoerd door de tweevoudig wereldkampioen. Tijdens de tweede training sloot Verstappen de sessie wel op P1 af. Verslag van de eerste vrije training lezen? Klik hier! Het verslag van de tweede vrije training lezen? Klik hier!

Hamilton onthult belangrijke voorwaarde voor nieuw contract bij Mercedes

De 38-jarige Lewis Hamilton heeft onthuld dat hij graag een meerjarige deal zou willen bij zijn huidige team, Mercedes. Ook liet hij weten niet van plan te zijn om van jaar tot jaar te werken. Het huidige contract van de zevenvoudig kampioen loopt tot het einde van 2023 en de Brit is dan ook aan het onderhandelen over een nieuwe overeenkomst. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton blijft F1 aansporen om 'droomrace' aan kalender toe te voegen

Lewis Hamilton heeft toegegeven dat hij achter de schermen bezig is om de Formule 1 ervan te overtuigen dat een race in Zuid-Afrika een goed idee is. Voor 2024 is Zuid-Afrika de grootste concurrent voor de Grand Prix van België, dat als enige huidige circuit na dit seizoen geen contract meer heeft. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen stoort zich aan uitspraken Wolff: "Toen hoorde je hem niet"

Max Verstappen heeft gereageerd op de uitspraken van Toto Wolff, teambaas van Mercedes, over de dominantie van Red Bull Racing dit seizoen en vorig seizoen. Volgen de tweevoudig wereldkampioen kan hij niks met de uitspraken van de Oostenrijker en is het logisch dat Wolff nu ineens van zich laat horen en aan het begin van het hybride tijdperk niet. Meer lezen? Klik hier!

Russell komt toch terug op Verstappen-moment: "Was een beetje zielig"

George Russell is nog steeds kritisch op Max Verstappen na hun onderlinge confrontatie in de sprintrace van afgelopen weekend in Azerbeidzjan, waarbij hij het gedrag van de Limburger op weinig goedkeuring van de Brit kan rekenen. De coureur van Mercedes noemt het zelfs 'zielig'. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen ontkent problemen met Russell: 'Misschien is dat wat mensen willen horen'

Max Verstappen en George Russell zijn hun incident tijdens de sprintrace in Bakoe nog niet vergeten, maar problemen tussen de twee zijn er niet. De twee coureurs hebben na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan ieder uitgebreid hun zegje gedaan over het incident tijdens de sprintrace, maar volgens Verstappen is dit nu verleden tijd. Meer lezen? Klik hier!