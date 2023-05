Remy Ramjiawan

Vrijdag 5 mei 2023 15:16

George Russell heeft felle kritiek geuit op Max Verstappen na hun onderlinge confrontatie in de sprintrace van afgelopen weekend in Azerbeidzjan, waarbij hij het gedrag van de Limburger "zielig" noemde.

Tijdens de openingsronde van de sprintrace in Azerbeidzjan kwamen Russell en Verstappen met elkaar in contact. Uiteindelijk vond de wedstrijdleiding het niet genoeg om überhaupt een onderzoek in te stellen, hoewel de RB19 toch wel een flink gat in de sidepod had. De gemoederen liepen na de race wat hoog op en Verstappen kwam verhaal halen. Uiteindelijk sloot de Nederlander het af met de opmerking dickhead en voor de diverse camera's ging het ruzietje nog even door.

Wie uitdeelt, moet ook kunnen incasseren

Verstappen heeft vooral vanuit Engeland flink wat kritiek gekregen over zijn opmerking, maar gaf aan dat hij niet van plan is om te veranderen en dat hij altijd zal zeggen wat hij denkt. Russell blikt voorafgaand aan het raceweekend in Miami ook even terug op het verhitte momentje en stelt dat als je uitdeelt, je af en toe ook wat moet kunnen terugverwachten.

Beetje armoedig

"Het was allemaal een beetje zielig", zo opent de Mercedes-coureur. "Ik denk dat je als kind leert dat als je iets geeft, je ook bereid moet zijn om het te nemen. Hij heeft ook zijn portie gehad van dit soort acties uitdelen en met het harde racen en dan is het een beetje armoedig om te zien dat hij vervolgens zo uit zijn slof schiet. We zijn allebei coureurs, we zitten allebei al lang in de sport en hebben genoeg ervaring. We hebben een praatje, alles is goed, gaan verder en ik denk dat we er ooit om zullen lachen", aldus de 25-jarige Mercedes-coureur.