Remy Ramjiawan

Vrijdag 5 mei 2023 11:34 - Laatste update: 11:38

Regerend wereldkampioen Max Verstappen was op social media de gebeten hond na het onderonsje wat hij had met George Russell na de sprintrace in Bakoe. De Nederlander staat erom bekend dat hij geen blad voor de mond neemt en noemde zijn collega een 'dickhead'. Dat kon rekenen op veel kritiek, maar Verstappen benadrukt dat hij nog altijd blijft zeggen wat hij denkt.

Russell en Verstappen waren na de sprintrace in Azerbeidzjan de mannen die strak in de gaten werden gehouden. Tijdens de openingsfase van de wedstrijd kwam Verstappen niet lekker van zijn startplek weg en rook Russell zijn kans. De Brit zette zijn W14 in de eerste bocht naast de RB19 van Verstappen. In bocht twee had het duo een touché, waarvan de Brit achteraf nog vertelde dat hij blokkerende bandjes had, vanwege de temperatuur van het rubber. Verstappen reageerde door te stellen dat iedereen daar last van had en vertelde dat de Mercedes-coureur zo'n actie een keertje kan terugverwachten en sloot af met de opmerking 'dickhead'.

Artikel gaat verder onder video

'Blijf zeggen wat ik denk'

In gesprek met De Telegraaf legt Verstappen uit dat hij veel kritiek had gekregen over de opmerking, maar dat hij zijn gedrag niet gaat veranderen. "Weet je, ik zeg gewoon wat ik denk en blijf dat doen. Als mensen daar problemen mee hebben, dan is dat hun probleem. Toch?", zo opent de klassementsleider. Het is voor hem dan ook duidelijk uit welke hoek de kritiek vooral komt: "Vooral van Engelse mensen, volgens mij."

De Mercedes-coureur in kwestie wil zijn focus verleggen op de race in Miami en stelt dat dit soort onderonsjes er nu eenmaal bijhoren. "Er is veel gezegd over dat moment, maar van mijn kant was het vrij eenvoudig. Ik ging voor een inhaalactie en dat lukte. Natuurlijk was hij er behoorlijk boos over, maar dat is racen, deze dingen gebeuren. We zijn hier allemaal om te vechten en dat is waar het in de Formule 1 om draait", aldus de Brit.