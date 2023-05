Jeen Grievink

Vrijdag 5 mei 2023 21:00 - Laatste update: 22:26

Mercedes heeft een één-twee op de klokken weten te zetten tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Miami. Op het Miami International Autodrome was het George Russell die met een 1:30.337 de snelste tijd liet noteren. Max Verstappen werd vierde. Nyck de Vries kende wederom problemen en werd slechts twintigste. Een rode vlag was er voor Nico Hülkenberg.

Onder hoge temperaturen gingen de coureurs voor de eerste keer de baan op dit weekend. Het merendeel deed dit vrijwel gelijk toen de lichten op groen sprongen. De eerste runs werden vooral neergezet op de medium- en harde band. Verstappen liet - weinig verrassend - de snelste tijd noteren in de beginfase. Leclerc en Hamilton volgden op gepaste afstand. Er stonden op dat moment nog veertig minuten op de klok. De coureurs waren echter ook vooral bezig met het zoeken naar grip. Het zorgde onder meer voor een hachelijk moment bij De Vries. De man uit Sneek was even zoekende, want hij reed nog niet eerder op het Miami International Autodrome.

Haas en Red Bull doen eerste runs op soft

De beide Haas-coureurs waren één van de eersten die de overstap maakten naar de rode, zachte band en dat resulteerde direct in de snelste tijd voor Hülkenberg. Hij wist Verstappen - die tot dat moment op de harde band bovenaan stond - van de eerste plek te stoten. Magnussen noteerde de derde tijd. Verstappen besloot daarom ook maar naar binnen te gaan voor een setje softs en zette direct aan voor een snelle run. Hij wist direct de eerste stek weer terug te veroveren, want hij verbeterde de tijd van Hülkenberg met ruim drie tienden. Pérez kon - eveneens op de softs - de tijd van zijn teamgenoot nog niet evenaren en bleef steken op een halve seconde. Zo stonden er na de eerste helft van de training twee Red Bull- en twee Haas-coureurs in de top vier.

Rode vlag na crash voor Hülkenberg

Met nog iets minder dan een half uur op de klok, werd de eerste rode vlag van het weekend gezwaaid. Het ging mis bij Hülkenberg, die de controle over zijn stuur verloor in de bochtencombinatie en hard in de muur klapte. "Ik raakte hem kwijt", zo klonk het kort maar krachtig over de boordradio. De neutralisatie duurde niet lang, want na enkele minuten was de wagen van de Duitser weggesleept en kon de sessie hervat worden. Verstappen greep dit moment gelijk maar weer aan om op zoek te gaan naar een nog snellere ronde.

Coureurs jagen op snelle ronde met softband

In zijn tweede run op de rode band ging Verstappen richting een 1:30.549 en daarmee was hij acht tienden sneller dan Hülkenberg, die nog steeds de tweede tijd in handen had. Met nog een klein kwartier te gaan, gingen ook de overige coureurs er eens goed voor zitten op de rode band. De beide Ferrari's probeerden te jagen op de snelste tijd van Verstappen en Leclerc kwam met twee tienden het dichtst in de buurt. Sainz bleef vier tienden achter op de tijd van Verstappen. Alonso kwam uiteindelijk bijna zeven tienden tekort.

Russell noteert snelste tijd in absolute slotfase

In de absolute slotfase was het Hamilton die de snelste tijd van Verstappen wist te verbeteren. De zevenvoudig wereldkampioen liet een 1:30.337 noteren en was hiermee ruim een tiende rapper dan de Nederlander. Russell deed daar echter nog een schepje bovenop en verbeterde de tijd van Verstappen met dik vier tienden. Ook Leclerc ging nog onder de tijd van de regerend wereldkampioen door. Hij was exact een tiende sneller dan de Red Bull.

De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Sainz, Gasly, Alonso, Stroll, Hülkenberg en Ocon. De rode lantaarn was er voor De Vries, die wederom geen lekkere start van zijn raceweekend kent. Pérez viel net buiten de bovenste helft van de tijdenlijst. De Mexicaan werd elfde.