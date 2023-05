Verstappen klopt beide Ferrari's en ziet Leclerc crashen in tweede vrije training Miami

Jeen Grievink

Zaterdag 6 mei 2023 00:29 - Laatste update: 00:37

Max Verstappen heeft de tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Miami als snelste afgesloten. De Nederlander klokte een 1:27.930 en was hiermee vier tienden sneller dan de Ferrari's. Carlos Sainz finishte als tweede, gevolgd door Charles Leclerc, die in de slotfase ook nog crashte. Nyck de Vries klokte slechts de negentiende tijd.

In vergelijking met de eerste oefensessie, ging de tweede vrije training onder iets meer bewolkte omstandigheden van start. Het merendeel van de coureurs dook vrijwel direct het asfalt op om te kijken of ze een stap konden maken ten opzichte van de eerste sessie vandaag. Magnussen begon iets te gretig, want hij spinde en raakte de muur. De Deen kon zijn weg echter vervolgen, nadat er kortstondig met de gele vlag werd gezwaaid. Op de medium band klokten de eerste coureurs vervolgens hun snelle tijden. Na een kwartier was het Verstappen die bovenaan stond, op korte afstand gevolgd door Leclerc en Pérez.

Norris daagt concurrentie uit op zachte band

Norris was de eerste die het probeerde op de zachte band en de McLaren-coureur wist direct de snelste tijd te klokken. Hij was ruim zes tienden sneller dan Verstappen, die zijn tijd op de medium band had neergezet. Zijn teamgenoot, Piastri, sloot aan op de tweede plaats, maar kwam wel bijna zes tienden tekort op zijn Britse collega. Vervolgens deden ook Sainz, Alonso en Leclerc een poging om de tijd van Norris te pareren, maar allen kwamen tekort op hun eerste run op de zachte band. Daarna was het de beurt aan Pérez en Verstappen. Laatstgenoemde slaagde er als enigste wel in om de tijd van Norris te verbeteren. Verstappen was ook gelijk bijna een halve seconde sneller dan de McLaren-coureur.

Verstappen schittert bovenaan, De Vries bungelt onderaan

Maar daar bleef het niet bij, want in daaropvolgende runs scherpte Verstappen zijn snelste tijd verder aan richting een 1:27.930. De beide Ferrari's sloten daarachter aan op zo'n vier tienden. Aan de onderkant van de tijdenlijst was het wederom hommeles voor De Vries, die op de twintigste positie aan het worstelen was. Datzelfde gold echter ook voor Tsunoda, die niet verder kwam dan de achttiende tijd toen er nog zo'n twintig minuten op de klok stonden. In het middenveld zat het allemaal bijzonder dicht op elkaar. Tussen Stroll op plek acht en Russell op plek vijftien zat minder dan drie tienden van een seconde.

Nyck de Vries in zijn AlphaTauri

Verstappen het snelst, Leclerc crasht in slotfase

De Vries won uiteindelijk nog één plekje, alvorens de coureurs zich gingen richten op het afwerken van de zogenoemde long runs, de racesimulatie. En in deze slotfase ging het flik mis voor Leclerc, die crashte en zijn Ferrari in de muur parkeerde. Het resulteerde in een rode vlag, met nog een handvol minuten op de klok. Er werden er geen tijden meer verbeterd en sloot Verstappen de sessie af als snelste met zijn tijd van 1:27.930. Sainz werd tweede op +0.385 seconde afstand. Leclerc sloot aan op de derde stek met +0.468 seconde.

De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Pérez, Alonso, Norris, Hamilton, Stroll, Ocon en Albon. De rode lantaarn was er uiteindelijk voor Sargeant, die net achter de beide auto's van AlphaTauri eindigde.