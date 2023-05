Hamilton onthult belangrijke voorwaarde voor nieuw contract bij Mercedes

Remy Ramjiawan

De 38-jarige Lewis Hamilton onthult dat hij een meerjarige deal wil bij Mercedes en dat hij niet van plan is om van jaar tot jaar te werken. Het huidige contract van de zevenvoudig kampioen loopt tot het einde van 2023 en de Brit is dan ook aan het onderhandelen over een nieuwe overeenkomst.

Hamilton tekende zijn eerste contract bij Mercedes in 2013. De combinatie heeft bijgedragen aan het CV van de Brit en samen met het Duitse team wist hij maar liefst zes wereldtitels te pakken. In 2022 miste de renstal de boot met de W13, hoewel er vorig seizoen nog wel een overwinning gepakt werd met de toch wel verguisde bolide. In 2023 heeft het team het lek nog niet boven en er wordt inmiddels getwijfeld over het huidige concept van de wagen. Linksom of rechtsom, Hamilton heeft vertrouwen in een goede afloop, maar wil wel alleen een meerjarige deal tekenen.

Vooruitzicht

Het Duitse team is bezig met updates en daarmee zou de W14 beter tot zijn recht moeten komen, maar tot op heden heeft Hamilton slechts één podiumplek weten te pakken en het tekent de achterstand op Red Bull Racing, Ferrari, maar ook Aston Martin. Na de race in Azerbeidzjan sprak Hamilton openlijk over zijn toekomst in de Formule 1. "Ik denk aan de lange termijn. Ik wil hier niet slechts nog een jaar blijven. Ik wil langer blijven", zo sprak hij zijn intenties uit. De Brit is nog altijd op jacht naar zijn achtste titel en daarvoor is een meerjarige deal de enige optie.

Hamilton in de vorm van zijn leven

"Ik ben niet van plan om binnenkort te stoppen", zo vertelt hij tegen ESPN. "Ik ben niet aan het einde van mijn carrière en ik zit ook niet in de neerwaartse spiraal van carrière. Ik ben op mijn hoogtepunt. Het hangt allemaal af van hoe hard ik wil werken en mezelf in mijn beste conditie wil houden, op het gebied van de fysieke en mentale mogelijkheden", legt Hamilton uit. Hij trekt dan ook de vergelijking met een aantal Amerikaanse grootheden. "Als je kijkt naar LeBron [James] of als je kijkt naar Tom Brady, ze hebben laten zien dat het vol te houden is zolang je toegewijd genoeg bent om de energie en tijd erin te steken. Op dit moment ben ik niet van plan om te veranderen, Ik ben alleen van plan om de drive en de motivatie te vergroten en beter te worden. Ik ben enorm gedreven", aldus Hamilton die nog lang niet aan ophouden denkt.