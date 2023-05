Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 5 mei 2023 07:05

Max Verstappen en George Russell hebben de strijdbijl begraven. De twee coureurs hebben na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan ieder uitgebreid hun zegje gedaan over het incident tijdens de sprintrace, maar hebben alles nu achter zich gelaten.

Verstappen en Russell mochten de sprintrace in Bakoe aanvangen vanaf de tweede startrij en niet lang daarna kregen de twee coureurs het met elkaar aan de stok. Terwijl Russell voorbij probeerde te gaan aan Verstappen, was er kortstondig contact, waarna laatstgenoemde met de zijkant van zijn bolide even de muur raakte. Op de boordradio was te horen hoe Verstappen flink tekeer ging over de Brit, waarna hij na afloop van de race ook nog verhaal ging halen. Ook hier ging het er redelijk gepassioneerd aan toe. Beide mannen hebben vervolgens uitgebreid hun zegje gedaan tegenover de pers in Bakoe, waarbij er ook een hoop felle opmerkingen gemaakt werden.

Als tijdens de persconferentie in Miami aan Verstappen wordt gevraagd hoe de band tussen hem en Russell nu is, antwoordt hij met een stalen gezicht: "Verschrikkelijk... Nee natuurlijk niet", voegt hij er vervolgens snel aan toe. "Misschien is dat wat mensen willen horen, maar nee. Het gaat absoluut prima", besluit de Red Bull-coureur.

Russell respecteert Verstappen

Russell bevestigde op zijn beurt ook dat er niets is veranderd tussen hem en Verstappen. "Als hij langsloopt, zal ik gedag zeggen. En ik ben ervan overtuigd dat we elkaar de handen zullen schudden als we elkaar tegenkomen. Ik heb het achter me gelaten. Mijn beeld van hem is nog steeds hetzelfde. Ik respecteer hem nog steeds en vind hem een ​​geweldige coureur. Uiteraard worden er in het heetst van de strijd altijd dingen gezegd, maar we gaan verder", aldus de Mercedes-coureur.