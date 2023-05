Lars Leeftink

Vrijdag 5 mei 2023 18:32

Max Verstappen kan helemaal niks met de uitspraken van Toto Wolff over de dominantie van Red Bull Racing dit seizoen en vorig seizoen. Volgen de Nederlander is het logisch dat Wolff nu ineens van zich laat horen en aan het begin van het hybride tijdperk niet.

In gesprek met Motorsport.com gaat Verstappen in op de uitspraken van Wolff. De Oostenrijker denkt dat regelwijzigingen een optie zijn om Red Bull te stoppen, naast dat teams zelf hun auto kunnen verbeteren. Verstappen snapt wel dat de teambaas van Mercedes zich aan het begin van het hybride tijdperk niet uitsprak over de dominante van Mercedes in die periode. "Omdat Toto toen zelf aan het winnen was, hoorde je hem natuurlijk niet. In het voetbal heb je er soms ook hele saaie wedstrijden bij zitten en daarna juist weer geweldige wedstrijden. Je kunt niet alles manipuleren om spanning te creëren. Zo'n mindere race hoort er soms ook gewoon bij in de Formule 1. Soms verwacht je zoals in Bakoe dat er hele gekke dingen gaan gebeuren en dan gebeurt er helemaal niks. En soms denk je juist ‘dit wordt een saaie wedstrijd’ en dan gebeuren er ineens heel veel gekke dingen. Maar dat is nou eenmaal in alle sporten zo."

Kunstmatige ingrepen

Waar Verstappen niet bang voor is, is dat de Formule 1 zelf gaat ingrijpen door middel van kunstmatige veranderingen. Dit om andere teams dichter in de buurt van Red Bull te krijgen. "Nou ja, dat zie je altijd wel een beetje in de Formule 1 natuurlijk. Als één team dominant is, proberen ze toch dingen te veranderen. Maar op dit moment is het wel prima zo volgens mij. Bepaalde dingen zijn natuurlijk al wel aangepast om bouncing tegen te gaan, maar als team hebben we daar tot nu toe steeds heel goed op kunnen reageren."

Nieuw tijdperk

De auto's die sinds 2022 door de Formule 1 worden gebruikt, hebben op papier gezorgd voor meer inhaalacties of spanning tijdens races. Verstappen merkt er echter nog niet zoveel van. Sterker nog: hij is van mening dat het nu lastiger is om in te halen. "Doordat deze auto's zo stijf zijn, rijdt iedereen tegenwoordig bijna dezelfde lijnen en kun je moeilijk meer iets anders proberen of kerbstones meepakken. Deze auto's zijn in principe wel beter om elkaar te volgen, maar het gaat er vooral om hoe stijf je ermee moet rijden qua ophanging enzo om snel te kunnen zijn. Dat maakt het lastiger. Daarnaast vinden teams natuurlijk steeds meer downforce naarmate de regels stabiel blijven en dat maakt elkaar volgen ook iets moeilijker."