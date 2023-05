Lars Leeftink

Vrijdag 5 mei 2023 17:33 - Laatste update: 17:39

Lewis Hamilton heeft toegegeven dat hij doorgaat met lobbyen bij de Formule 1 om een race in Zuid-Afrika weer op de kalender te zetten. Het is voor 2024 de grootste concurrent voor de Grand Prix van België, dat als enige huidige circuit na dit seizoen geen contract meer heeft.

De sport kan in de nabije toekomst terugkeren naar het land na een lange onderbreking. De laatste Grand Prix in Zuid-Afrika was in 1993 op het Kyalami-circuit ten noorden van Johannesburg. Het is zo'n beetje het enige continent waar de Formule 1 nog niet actief is. Naar verluidt werden er al dit jaar gesprekken gevoerd over het organiseren van een evenement, maar die zijn mislukt.

Een duidelijk gebrek aan steun van de Zuid-Afrikaanse regering en de kosten om het circuit te verbeteren, zodat het voldoet aan de normen die vereist zijn voor de top van de autosport, zijn beide struikelblokken gebleken. Tot nu toe is er weinig vooruitgang geboekt. De hoop op een langverwachte doorbraak kan in plaats daarvan verschuiven naar 2024. Hamilton, die vaak heeft gesproken over het belang van de terugkeer van de Formule 1 naar Afrika, heeft onthuld dat hij het bestuursorgaan achter de schermen blijft aansporen.

Hamilton blijft druk zetten

In gesprek met ESPN in Miami zei hij: "Ik heb zitten praten over een race in Miami en de volgende waar ik het over heb is Zuid-Afrika. Dat is waar ik op de achtergrond naar streef. Hopelijk zie je dat ook snel aan het licht komen. Tijdens mijn carrière in Afrika hebben geracet, is een grote droom voor mij. Ik weet dat we daar een grote aanhang hebben. Tenminste, ik heb een grote aanhang daar. Ik weet dat veel mensen daar nu in de Formule 1 zitten of ernaar kijken. Dat zou geweldig zijn, want stel je eens voor wat we kunnen doen [met sponsor IWC] als we in Zuid-Afrika zijn."

Hamilton in 2023

Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, zal komend weekend in Miami proberen voort te bouwen op zijn zesde plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, nadat hij een prima race had gereden. Tot nu toe verloopt het begin van het seizoen 2023 wel iets beter dan vorig jaar, toen het team enorm veel last had van porpoising en Hamilton moeite had om tijdens races in de top tien terecht te komen. De W14 presteert echter niet zoals Hamilton en Mercedes graag zien, waardoor het team ook dit seizoen achter Red Bull aan het strijden is om P2 in het constructeurskampioenschap met Aston Martin en Ferrari.