Remy Ramjiawan

Vrijdag 5 mei 2023 16:54

Sergio Pérez en Max Verstappen zullen in 2023 hoogstwaarschijnlijk gaan bepalen wie er aan het einde van de rit met de wereldtitel in handen staat. Vooral de rappe RB19 staat hieraan ten grondslag, maar volgens Johnny Herbert zouden we Max Verstappen tekort door alle lof alleen maar aan het materiaal uit te delen.

Sinds vorig jaar is er bijzonder kritiek gekomen op Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team zou een te dominante wagen hebben gebouwd. Dat lijntje wordt in 2023 doorgetrokken, want ook nu zou de sport te saai zijn en dat zou komen door de overmacht van het Oostenrijkse team. Herbert vindt die opmerkingen eigenlijk niet terecht, want daarmee zouden de prestaties van de rijders worden vergeten.

Artikel gaat verder onder video

'Nog steeds de snelste'

In gesprek met Ice 36 legt Herbert zijn kijk uit. "Als iedereen nu in een Red Bull zou rijden, dan zeg ik dat Max vandaag de dag nog steeds de snelste zou zijn. Er zit echter niet veel meer in puur op basis waar hij nu staat in zijn carrière en wat we hem elk weekend zien doen", opent Herbert. Pérez lijkt dit seizoen dichter dan ooit bij de tijden van Verstappen te zitten en ook dat is normaal volgens de oud-coureur. "Heeft hij gepiekt? Nee. Er is overigens altijd wel een tijd dat de grootheden van de sport niet zo goed blijven tot die laatste ronde op de baan, alleen weten ze niet wanneer dat is", zo stelt hij."

De Brit trekt dan ook de vergelijking met een andere kampioen, Alain Prost. De Fransman wist uiteindelijk vier wereldtitels te pakken, maar dat ging in 1993 niet van harte. "Het was niet zijn sterkste seizoen, zelfs niet in die dominante auto. Het was niet de beste Alain Prost. De beste Alain Prost was namelijk al verdwenen. Iedereen maakt het mee. Elke coureur heeft een piek en daarna een kleine dip", gaat Herbert verder. "De 'racecraft' verlies je natuurlijk niet, maar wel de snelheid tijdens de kwalificatie en toen begonnen ik te vermoeden dat er toch wel iets aan het verdwijnen was", aldus Herbert.