Zo kun je vandaag live het FIA-gala waar Verstappen en Norris aanwezig zijn bekijken
Zo kun je vandaag live het FIA-gala waar Verstappen en Norris aanwezig zijn bekijken
Vanavond krijgt Lando Norris dan eindelijk zijn wereldbeker voor het behalen van de titel in Abu Dhabi. De Engelsman zal aanwezig zijn op het FIA-gala in Oezbekistan, net als vicekampioen Max Verstappen.
Tijdens het gala worden de diverse raceklassen in het zonnetje gezet. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is daar uiteraard ook aanwezig om het geheel aan elkaar te praten en zijn zegje te doen. Uiteindelijk draait het natuurlijk om de coureurs en teams die dit jaar kampioen zijn geworden, en ook zij zullen daar allemaal aanwezig zijn.
FIA-gala
Het spektakel gaat vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd van start in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Het gala is gratis te bekijken via YouTube of via de video onder deze tekst.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen heeft geen ambities om teambaas te worden: "Dat zie ik niet zitten"
- 3 minuten geleden
Zo kun je vandaag live het FIA-gala waar Verstappen en Norris aanwezig zijn bekijken
- 45 minuten geleden
Norris eerlijk over opmerkingen richting Verstappen: 'Diep van binnen veel respect voor elkaar'
- 1 uur geleden
- 5
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris, ‘Red Bull gaat Marko niet vervangen’ | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Brown verklaart boordradio aan Norris na pakken wereldtitel: "Ging gewoon vanzelf"
- Gisteren 20:58
- 3
F1 en FIA werken aan vereenvoudiging van 2026-termen voor fans
- Gisteren 20:24
- 1
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- Gisteren 09:40
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december