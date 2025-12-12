Vanavond krijgt Lando Norris dan eindelijk zijn wereldbeker voor het behalen van de titel in Abu Dhabi. De Engelsman zal aanwezig zijn op het FIA-gala in Oezbekistan, net als vicekampioen Max Verstappen.

Tijdens het gala worden de diverse raceklassen in het zonnetje gezet. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is daar uiteraard ook aanwezig om het geheel aan elkaar te praten en zijn zegje te doen. Uiteindelijk draait het natuurlijk om de coureurs en teams die dit jaar kampioen zijn geworden, en ook zij zullen daar allemaal aanwezig zijn.

Het spektakel gaat vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd van start in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Het gala is gratis te bekijken via YouTube of via de video onder deze tekst.

