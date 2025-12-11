Afgelopen weekend zagen miljoenen Formule 1-fans hoe Lando Norris de wereldtitel wist weg te graaien voor de neus van Max Verstappen. Ook voetballers kijken graag naar de sport, zoals PSV'er Joey Veerman. De middenvelder heeft het niet zo op één coureur: Norris.

Ook in de voetbalkleedkamers blijkt de Formule 1 een populaire sport. Eerder liet Peter Bosz, de trainer van Veerman, al weten dat hij niet graag een race langs zich heen laat gaan en er vaak goed voor gaat zitten. Voor Veerman is het iets minder fanatiek, maar ook hij kijkt graag: “Ik kijk echt voor mijn plezier. Al die kreten, al dat vakjargon, dat gaat een beetje langs me heen. Kijk, ik weet wel dat die klep opengaat als hij binnen een seconde van zijn voorganger zit en dat-ie dan gas moet geven. En ik weet wel een beetje hoe het werkt met banden en strategieën, maar ik ben geen echte kenner", vertelt hij aan FORMULE 1 Magazine. “De eerste race die ik op tv zag, dat was in Zandvoort, daar vond ik geen kloot aan.”

Max is de beste

Inmiddels heeft hij zijn plezier er dus wél in gevonden en kan hij met name genieten van alles dat Verstappen laat zien op de baan: "Hoe Max vaak inhaalt, dat is prachtig. Daarom kijk ik ook graag naar hem. Hij maakt Formule 1 wel spannend. Als je bijvoorbeeld de tweede coureurs van Red Bull ziet, of het nou Pérez was of Tsunoda, dat is een wereld van verschil. Ongelooflijk ook hoe ver ze achter Max rijden. Ik heb weleens discussies, ook binnen ons team, als ik zeg dat Max gewoon met afstand de beste is. Omdat hij die auto elke keer volle bak vooraan zet en op het randje rijdt."

Jankende Norris

Het valt de voetballer op dat het bij andere coureurs toch nét iets anders in zijn werk gaat: "Andere gasten kunnen daar niet tegen. Die Lando Norris bijvoorbeeld, die is dan vaak aan het janken, omdat hij het allemaal te gevaarlijk vindt. Maar Norris heeft geluk gehad dat hij dit jaar een snellere auto had, anders was hij natuurlijk nooit wereldkampioen geworden. Hij werd kampioen vanwege de auto. En omdat Piastri het de laatste tijd liet afweten en hij een paar keer cadeautjes heeft gekregen van het team.”

