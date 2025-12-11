Hill: "Norris heeft ongetwijfeld nachtmerries over Verstappen gehad"
Hill: "Norris heeft ongetwijfeld nachtmerries over Verstappen gehad"
Damon Hill weet naar eigen zeggen wel zeker dat Lando Norris de afgelopen weken nachtmerries over Max Verstappen heeft gehad, maar de voormalig wereldkampioen is onder de indruk van de manier waarop de Brit met de druk is omgegaan.
Lando Norris heeft afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn eerste wereldkampioenschap Formule 1 uit het vuur weten te slepen. De Brit kwam op het Yas Marina Circuit als derde over de streep, en wist zodoende Max Verstappen twee punten voor te blijven in het eindklassement. De titelstrijd leek vroeg in het seizoen zijn spanning al te verliezen, maar door een enorme inhaalslag van Red Bull Racing en Verstappen én door een reeks blunders van McLaren, bleef het spannend tot het eind.
Opluchting bij Norris
"Ik denk dat Norris enorm veel opluchting voelt, omdat hij weet dat dit allemaal niet meer boven hem hangt", vertelt Damon Hill in de podcast Chequered Flag. "Dat was wel zo, in ieder geval gedurende de tweede helft van het seizoen. Ik weet zeker dat hij dacht, in ieder geval voor de start van het seizoen, dat hij op koers lag voor het wereldkampioenschap. Maar alles zakte weg toen Oscar Piastri aan hem voorbijging en begon weg te lopen."
Nachtmerries over Verstappen
De wereldkampioen van 1996 vervolgt: "Hij groef diep in zichzelf, wist het om te draaien en ging het gevecht met Oscar weer aan. En toen kwam Max Verstappen. Hij moet nachtmerries over Max Verstappen hebben gehad, want hij bleef maar komen en komen. Hij stond tot het einde onder druk, en daar is hij in Abu Dhabi briljant mee omgegaan. Nu kan hij relaxen."
