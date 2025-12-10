Wanneer zijn de Formule 1-testdagen en waarom is dit deels achter gesloten deuren?

Met de Grand Prix van Abu Dhabi achter de rug, maakt de Formule 1 zich op voor een welverdiende winterslaap. Maar de coureurs en teamleden kunnen dit keer van een relatief korte pauze genieten.

Volgend jaar breekt er een nieuw tijdperk aan in de Formule 1. De motorische en aerodynamische reglementen gaan op de schop, waarmee de auto's van dit jaar definitief tot het verleden behoren. We nemen onder andere afscheid van het DRS-systeem en zien in plaats daarvan actieve aerodynamica haar intrede maken in de sport. Daarnaast maakt Cadillac haar opwachting op de grid, waarmee het aantal teams van tien naar elf gaat. In aanloop daar naartoe, hebben we uiteraard eerst de welbekende testdagen.

Testdagen Formule 1 deels achter gesloten deuren

Die zien er dit jaar iets anders uit dan we kennen van voorgaande jaren. De testdagen worden namelijk opgedeeld in drie delen. Het eerste testmoment vindt plaats in Barcelona, van 26 januari tot en met 30 januari. Dit zal gebeuren achter gesloten deuren en wordt dus niet op televisie uitgezonden. Waarom dit zo is besloten, is niet precies bekend. Het is goed mogelijk dat dit met het nieuwe tijdperk te maken heeft. Het zou zomaar kunnen dat bepaalde teams de plank volledig misslaan of de boel niet op tijd voor elkaar hebben, waardoor ze wellicht eerst de kans krijgen om zonder livebeelden de boel uit te testen.

Wanneer is de eerste Formule 1-race weer?

Na de testdagen in Barcelona vertrekt de Formule 1 richting Bahrein. Hier worden twee testmomenten afgewerkt die wel voor iedereen te volgen zijn. Dit gebeurt van 11 tot en met 13 februari en 18 tot en met 20 februari. Vervolgens hoeven we niet lang meer te wachten tot de start van het nieuwe seizoen. De eerste Grand Prix van het nieuwe jaar wordt namelijk al op zondag 8 maart verreden in Australië. Een vrij korte winterperiode dus.

