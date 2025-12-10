Zak Brown heeft zijn team niet alleen het constructeurskampioenschap zien winnen, maar de titel bij de coureurs ging eveneens de kant van McLaren op. Lando Norris mag de WK-beker in ontvangst nemen, terwijl Oscar Piastri genoegen moet nemen met de derde plaats in de eindstand. De McLaren-CEO wordt fel bekritiseerd voor zijn bericht op de boardradio van de laatstgenoemde.

Max Verstappen kwam naar de F1 Grand Prix van Abu Dhabi met een achterstand van twaalf punten op Norris. De Brit mocht dus niet op het podium finishen, anders ging het wereldkampioenschap sowieso niet de kant van Verstappen op. Norris startte als tweede, verloor in bocht negen een plek aan Piastri en lag vervolgens ronde na ronde onder druk van Charles Leclerc. Toch wist hij net op die cruciale derde positie te eindigen op het Yas Marina Circuit om Verstappen op twee punten afstand te houden.

Rosberg bekritiseert radiobericht van Brown

"Hé, Lando! Dit is Zak van McLaren!", klonk het vanuit Brown over de boardradio van Norris, toen hij de zwart-witgeblokte vlag was gepasseerd. "Is dit de hotline van de wereldkampioen? Je hebt het gedaan, wij hebben het gedaan! Geweldig!"

De Amerikaan brak vervolgens in bij Piastri. Diens race-engineer Tom Stallard zei eerst: "Goed gedaan, Oscar. Uiteraard betekent dit dat Lando de wereldkampioen is. Ik weet zeker dat je..." En vervolgens viel Stallard weg, omdat Brown er doorheen begon te schreeuwen: "Oscar, wat een seizoen, wat een seizoen! Je bent een ster! Zeven overwinningen. We houden van je. We gaan het volgend jaar weer doen. Bedankt voor alles wat je het gedaan, Oscar."

Nico Rosberg vond de timing van Brown erg slecht. Het is "het verschrikkelijkste moment uit Piastri's racecarrière", vertelde de voormalig wereldkampioen en tegenwoordige analist van Sky Sports F1. Hij noemde het 'tone-deaf' of ongevoelig. "Misschien had Zak wat meer empathie kunnen tonen in plaats van zo te vieren. Hij had kunnen zeggen: 'Volgend jaar is het jouw jaar.' Maar het is lastig voor iemand als Zak met hoe opgetogen hij tegelijkertijd is."

