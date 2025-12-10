Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er na een thriller van jewelste op en de teams en coureurs kunnen gaan genieten van een welverdiende winterstop, waarna we beginnen aan een nieuw tijdperk in de koningsklasse. Een supercomputer simuleerde alvast de resultaten van het volgende seizoen.

Het Formule 1-seizoen van 2026 belooft een van de meest vernieuwende hoofdstukken in de moderne autosport te worden. Met volledig nieuwe motorregels, een compacter en aerodynamisch efficiënter chassis en de intrede van nieuwe fabrikanten zoals Audi, staat de sport aan de vooravond van een heerlijk seizoen. Teams werken dag en nacht aan de ontwikkeling van hun eerste generatie 2026-auto’s, terwijl coureurs en fans uitkijken naar hoe de nieuwe regelgeving het veld zal opschudden. Wat vaststaat: 2026 wordt een seizoen vol veranderingen, kansen en onverwachte wendingen.

Supercomputer

Hoewel er dus nog altijd een hoop vraagtekens zijn richting volgend jaar, waagde een 'supercomputer' van JeffBet zich aan een voorspelling voor volgend jaar. De computer gaat als volgt te werk: "Dit werd gedaan door de volledige F1-kalender van 2026 10.000 keer te simuleren. Hierbij worden vooraf berekende kansen gebruikt om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat elke coureur op de grid een Grand Prix of Sprintrace wint. Deze kansen worden berekend aan de hand van gegevens van voorgaande seizoenen, geruchten over hoe goed of slecht teams zouden kunnen zijn voor volgend seizoen en, aangezien er een reglementswijziging is voor het seizoen 2026, welke teams zich hier in het verleden goed aan hebben aangepast."

De voorspellingen

Uit de voorspellingen is in ieder geval een niet zo wenselijk scenario voor Max Verstappen gerold. De Nederlander sloot natuurlijk dit seizoen als nummer twee af en dat staat volgens de voorspellingen ook voor volgend seizoen op het programma. Dit keer zou hij dan zijn meerdere moeten erkennen in niemand minder dan George Russell, die met vijftien punten voorsprong op Verstappen wereldkampioen zou worden. Wereldkampioen Lando Norris zou genoegen moeten nemen met een derde plek, terwijl Kimi Antonelli dan vierde wordt. Sergio Pérez en Valtteri Bottas zouden met Cadillac het seizoen afsluiten met een pijnlijke nulscore.

