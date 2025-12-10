'Supercomputer' berekent titelrace 2026: Russell nét te sterk voor Verstappen
'Supercomputer' berekent titelrace 2026: Russell nét te sterk voor Verstappen
Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er na een thriller van jewelste op en de teams en coureurs kunnen gaan genieten van een welverdiende winterstop, waarna we beginnen aan een nieuw tijdperk in de koningsklasse. Een supercomputer simuleerde alvast de resultaten van het volgende seizoen.
Het Formule 1-seizoen van 2026 belooft een van de meest vernieuwende hoofdstukken in de moderne autosport te worden. Met volledig nieuwe motorregels, een compacter en aerodynamisch efficiënter chassis en de intrede van nieuwe fabrikanten zoals Audi, staat de sport aan de vooravond van een heerlijk seizoen. Teams werken dag en nacht aan de ontwikkeling van hun eerste generatie 2026-auto’s, terwijl coureurs en fans uitkijken naar hoe de nieuwe regelgeving het veld zal opschudden. Wat vaststaat: 2026 wordt een seizoen vol veranderingen, kansen en onverwachte wendingen.
Supercomputer
Hoewel er dus nog altijd een hoop vraagtekens zijn richting volgend jaar, waagde een 'supercomputer' van JeffBet zich aan een voorspelling voor volgend jaar. De computer gaat als volgt te werk: "Dit werd gedaan door de volledige F1-kalender van 2026 10.000 keer te simuleren. Hierbij worden vooraf berekende kansen gebruikt om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat elke coureur op de grid een Grand Prix of Sprintrace wint. Deze kansen worden berekend aan de hand van gegevens van voorgaande seizoenen, geruchten over hoe goed of slecht teams zouden kunnen zijn voor volgend seizoen en, aangezien er een reglementswijziging is voor het seizoen 2026, welke teams zich hier in het verleden goed aan hebben aangepast."
De voorspellingen
Uit de voorspellingen is in ieder geval een niet zo wenselijk scenario voor Max Verstappen gerold. De Nederlander sloot natuurlijk dit seizoen als nummer twee af en dat staat volgens de voorspellingen ook voor volgend seizoen op het programma. Dit keer zou hij dan zijn meerdere moeten erkennen in niemand minder dan George Russell, die met vijftien punten voorsprong op Verstappen wereldkampioen zou worden. Wereldkampioen Lando Norris zou genoegen moeten nemen met een derde plek, terwijl Kimi Antonelli dan vierde wordt. Sergio Pérez en Valtteri Bottas zouden met Cadillac het seizoen afsluiten met een pijnlijke nulscore.
Gerelateerd
Net binnen
'Supercomputer' berekent titelrace 2026: Russell nét te sterk voor Verstappen
- 40 minuten geleden
Marko vertrekt officieel bij Red Bull, Oostenrijks team geeft cruciale Lambiase-update | GPFans Recap
- Gisteren 21:56
Overzicht podiumplaatsen: dit is het eindklassement over 2025
- Gisteren 21:14
- 2
Marko vertelt over eerste reactie Verstappen: "Hij reageerde behoorlijk verdrietig"
- Gisteren 20:41
- 7
Crawford snelste tijdens F1-testdag in Abu Dhabi, Antonelli snelst in 'nieuwe auto'
- Gisteren 19:51
Verstappen laat van zich horen na vertrek Marko: "Voor altijd dankbaar"
- Gisteren 19:00
- 3
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november