Helmut Marko vertrekt na twintig jaar trouwe dienst officieel bij het team van Red Bull Racing. De man die Max Verstappen de kans gaf in de Formule 1 te debuteren is door de jaren heen uitgegroeid tot vaderfiguur en vertrouwenspersoon van de viervoudig wereldkampioen. Wat betekent dit vertrek na eerdere woorden van Verstappen?

Op dinsdagmiddag kwam Marko naar buiten met de definitieve bevestiging dat hij zijn rol als Red Bull-adviseur achter zich laat: "Ik ben al zestig jaar actief in de autosport en de afgelopen twintig jaar bij Red Bull waren een buitengewoon en uiterst succesvol avontuur. Het was een fantastische tijd waarin ik zoveel getalenteerde mensen heb mogen helpen vormgeven en delen. Alles wat we samen hebben opgebouwd en bereikt, vervult me ​​met trots", zo liet hij onder meer weten. Daarmee komt er een einde aan een tijdperk. De vraag is hoe kamp Verstappen kijkt naar dit vertrek.

Eerdere hommeles

In het verleden was Verstappen namelijk behoorlijk uitgesproken over zijn loyaliteit aan de man die hem de kans gaf in de Formule 1 te debuteren. In tijden van de grote interne strubbelingen binnen het team, toen intern Christian Horner en Marko lijnrecht tegenover elkaar stonden, speelde er ook bij Verstappen het één en ander. Destijds dreigde er ook een vertrek van Marko bij het team en werd er gespeculeerd dat hij op non-actief werd gesteld. Het ging zelfs zover dat Verstappen zich openlijk uitsprak over de loyaliteit naar de Oostenrijker. De Limburgse coureur - die dit weekend nipt achter het net viste wat betreft zijn vijfde wereldtitel - sprak destijds uit dat hij ook zou vertrekken bij Red Bull als Marko het veld moest ruimen.

Blijft Verstappen na vertrek Marko?

Hoe zit het dan met de huidige situatie? Momenteel ziet het er allemaal wel een stuk anders uit. De interne onrust is compleet verdwenen en onder leiding van Laurent Mekies en met name Olvier Mintzlaff wordt er gewerkt aan een nieuwe en frisse toekomst voor de Oostenrijkse formatie. De woorden van Verstappen ten tijde van de interne oorlog zijn inmiddels dan ook niet meer actueel. Destijds was er bij een vertrek van Marko dan ook geen sprake geweest van een vrijwillige exit. Dat is nu natuurlijk wel anders. Het lijkt erop dat de Oostenrijkse adviseur, die volgend seizoen de 83 jaar aantikt, simpelweg wel een beetje klaar is met de Formule 1 en vrijwillig de sport achter zich laat om te gaan genieten van andere zaken in het leven. Verstappen-fans zullen dan ook niet bang te hoeven zijn dat de Nederlander zijn 'vaderfiguur' volgt en Red Bull verlaat, zeker ook nadat Red Bull eerder op dinsdag verzekerde dat Gianpiero Lambiase 'gewoon' in dienst blijft als engineer van Verstappen.

