Kimi Antonelli kreeg na de F1 Grand Prix van Qatar te maken met doodsbedreigingen en haatberichten, omdat hij Lando Norris in de slotfase niet achter zich kon houden. Die twee extra punten die de uiteindelijke wereldkampioen hierdoor kreeg, bleken in Abu Dhabi cruciaal. Voordat hij zijn verontschuldigingen aanbood bij Max Verstappen, was de Mercedes-coureur dan ook muisstil op de boardradio.

Red Bull Racing suggereerde via Gianpiero Lambiase en Helmut Marko dat Antonelli Norris er expres had langs gelaten om Norris, die met een Mercedes-krachtbron rijdt, twee extra punten overhandigen. Onzin natuurlijk, en Verstappen zou dan ook boos op zijn team zijn geworden dat er überhaupt op zo'n manier werd nagedacht. Veel fans zien het nu zo dat als Antonelli niet dat foutje had gemaakt in Qatar, dan was Verstappen kampioen geweest met evenveel punten als Norris. Verstappen heeft echter terecht zelf aangegeven dat een WK over 24 raceweekenden wordt beslist en dat Antonelli er niks mee te maken heeft. Toch voelt de laatstgenoemde zich schuldig, al helemaal als hij van race-engineer Peter Bonnington in Abu Dhabi te horen krijgt wat de marge tussen Norris en Verstappen was.

Antonelli sprakeloos na antwoord van 'Bono'

"Het is Verstappen, dan Piastri en Norris. George is als vijfde gefinisht om P2 te verzekeren bij de constructeurs", begon Bono zijn coureur te informeren. Antonelli reageerde: "Dus Norris heeft het kampioenschap gewonnen?" Bono antwoordde: "Hij heeft 'm te pakken, ja." Antonelli wilde het gat in de puntenstand weten: "Met hoeveel?" Hij kreeg van Bono het antwoord waar hij niet op had gehoopt: "Twee punten, slechts twee punten." De jonge Italiaan bleef vervolgens muisstil op de radio.

Antonelli is na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi naar Verstappen gegaan om zijn excuses opnieuw aan te bieden. "Maat, niet doen. Het is allemaal goed. Even goede vrienden", vertelde de Nederlander hem.

