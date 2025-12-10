Norris fel na vraag over "betere coureur" Verstappen: "Schrijf lekker wat je wil"

Lando Norris wil zichzelf niet met Max Verstappen vergelijken. Of hij de Nederlander een betere coureur vindt dan zichzelf? "Schrijf maar wat je wil, beslis wat je wil."

De uitspraken van Lando Norris werden gedaan tijdens een interview met de internationale media na de Grand Prix van Abu Dhabi. Norris is de nieuwe wereldkampioen Formule 1. De Britse coureur van McLaren heeft afgelopen weekend Max Verstappen verslagen in de strijd om de titel. Dit is een prestatie die maar weinig coureurs hebben bereikt. Ondanks zijn overwinning weigert Norris zichzelf te vergelijken met Verstappen. Hij vindt niet dat de Nederlander onverslaanbaar is, maar benadrukt dat het aan anderen is om te beslissen wie beter is.

Spannende ontknoping titelstrijd

Verstappen maakte het Norris en McLaren erg moeilijk in de laatste fase van het seizoen. Na de zomerstop wist Verstappen een achterstand van meer dan honderd bijna volledig weg te werken. Uiteindelijk kwam hij slechts twee punten tekort om Norris van de titel af te houden. Verstappen won de race in Abu Dhabi, maar omdat Norris als derde eindigde, was dat net niet genoeg.

Norris reageert fel op de media

Toen Norris na afloop door de internationale media werd gevraagd hoe het voelt om Verstappen te verslaan, reageerde hij fel: "Kijk, ik haat het om mezelf met anderen te vergelijken. Het is aan jullie om te beslissen of iemand beter is dan iemand anders. Ik probeer elk raceweekend gewoon mijn best te doen. Maar dan besluiten jullie dat hij beter is dan de ander, of dat hij een slechtere auto heeft en het toch beter doet. Schrijf maar wat je wil, beslis wat je wil."

Verstappen niet onverslaanbaar

Norris erkent dat hij soms fouten maakt en dat Verstappen in bepaalde opzichten beter kan zijn. Toch gelooft hij niet dat Verstappen onverslaanbaar is. "Heb ik misschien ook fouten gemaakt? Heb ik soms meer fouten gemaakt dan andere coureurs? Ja. Zijn er dingen die Max soms beter kan dan ik? Ja. Geloof ik dat hij onverslaanbaar is? Nee. Maar dat kan je ook niet weten, toch? Het is moeilijk te zeggen."

