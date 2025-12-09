VIDEO | 'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte offer voor Verstappen'
VIDEO | 'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte offer voor Verstappen'
Het gaat erop lijken dat Red Bull-adviseur Helmut Marko eind december met pensioen gaat en dus vertrekt bij Red Bull Racing. Daarnaast laat Lando Norris weten dat hij komend jaar als verdedigend kampioen met startnummer één gaat rijden.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Net binnen
Strafpunten
Strafpunten F1: Verstappen en Piastri zien punten vervallen na Abu Dhabi, Bearman dicht bij schorsing
- 8 minuten geleden
- 6
Column
De morele wereldkampioen verdween in Abu Dhabi aan de horizon
- 30 minuten geleden
- 3
Brundle oneens met Rosberg
Sky Sports-analisten twisten over Verstappen na 'respectloze' uitspraak: "Om dít te zeggen..."
- 1 uur geleden
- 1
Red Bull
VIDEO | 'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte offer voor Verstappen'
- 1 uur geleden
Martin Brundle
Martin Brundle 'vreesde' voor knal van Jos Verstappen na interview op startgrid
- 1 uur geleden
- 3
Post-season test
Hirakawa belandt in de muur tijdens Formule 1-testdag in Abu Dhabi
- 2 uur geleden
Veel gelezen
500.000+ views
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
400.000+ views
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
300.000+ views
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
250.000+ views
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
250.000+ views
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
200.000+ views
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november