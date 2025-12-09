close global

Marko

VIDEO | 'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte offer voor Verstappen'

VIDEO | 'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte offer voor Verstappen'

Vincent Bruins

Het gaat erop lijken dat Red Bull-adviseur Helmut Marko eind december met pensioen gaat en dus vertrekt bij Red Bull Racing. Daarnaast laat Lando Norris weten dat hij komend jaar als verdedigend kampioen met startnummer één gaat rijden.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

