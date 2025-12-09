Helmut Marko vertrekt aan het eind van dit jaar bij Red Bull Racing. Daarmee is hij het volgende kopstuk dat het team verlaat. Maar naast adviseur voor de renstal, is de Oostenrijker ook een belangrijke vertrouwenspersoon voor Max Verstappen. Eerder zei de Nederlander zelf al eens dat als Marko vertrekt, hij ook vertrekt.

Direct na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi sijpelden de eerste berichten over de plotseling onzekere toekomst van Helmut Marko bij Red Bull Racing naar buiten. De 82-jarige Oostenrijker heeft een contract tot eind 2026, maar op de vraag of we hem volgend jaar nog terugzien, klonk het: "We zullen zien. Ik moet eerst gesprekken voeren. Ik moet mij comfortabel voelen." Die gesprekken hebben maandag plaatsgevonden, met onder andere Oliver Mintzlaff, de grote baas bij moederbedrijf Red Bull sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz.

Helmut Marko vertrekt bij Red Bull Racing

Blijkbaar voelde Marko zich niet langer op zijn gemak. Maandagavond wisten verschillende media te bevestigen dat de voormalig Formule 1-coureur aan het eind van dit jaar bij het team vertrekt. Daarmee is Marko na voormalig teambaas Christian Horner de volgende grote naam die het team verlaat. Marko, op papier adviseur, was sinds jaar en dag de persoon die ging over het aanstellen van coureurs. Zo ontdekte hij onder andere Max Verstappen op zeer jonge leeftijd, waarna de twee een ontzettend goede band ontwikkelden.

Toen enkele jaren geleden langzaam duidelijk werd dat er een machtsstrijd ontstond binnen Red Bull Racing, waarbij Horner en Marko tegenover elkaar kwamen te staan, koos Verstappen duidelijk het kamp van de Oostenrijker. In iets andere woorden liet hij optekenen dat als Marko het team uitgeschopt zou worden, hij zelf ook zijn biezen zou pakken. Dus heeft het aanstaande vertrek van Marko invloed op de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing?

Invloed op toekomst Verstappen?

Het lijkt onwaarschijnlijk. Marko is met zijn 82 jaar op leeftijd en dus is een vertrek uit de sport niet iets vreemds. Daarnaast is de Oostenrijker er nu niet 'uitgeschopt' ten gevolge van een machtsstrijd, waarbij Verstappen zich in het kamp van de man uit Graz schaarde. Of de Limburger zijn contract bij Red Bull Racing tot eind 2028 uit zal zitten, zal afhangen van hoe de formatie uit Milton Keynes vanaf volgend jaar voor de dag komt.

Door middel van prestatieclausules in zijn contract zou Verstappen bij tegenvallende performance van Red Bull Racing naar een ander team kunnen vertrekken, of een punt achter zijn carrière in de Formule 1 kunnen zetten. De viervoudig wereldkampioen maakt er immers geen geheim van dat hij niet van plan is om tot het einde der tijden in de koningsklasse van de autosport actief te blijven.

