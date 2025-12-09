Max Verstappen is niet de wereldkampioen van de Formule 1 in 2025. En dat is oké. Een Britse coureur in een auto van een team gevestigd in het Britse Woking heeft de WK-titel te pakken. Ook dat is oké. Sterker nog, de manier waarop Verstappen het kampioenschap is verloren aan Lando Norris is misschien wel het beste wat niet alleen Verstappen zelf, maar ook zijn fans is overkomen.

Het voelt ontzettend lang geleden, de Grand Prix van Australië. De eerste scheurtjes bij Red Bull Racing waren tijdens de seizoensopener meteen te merken. Ware het niet voor een buitje in de slotfase, waardoor Oscar Piastri vast kwam te staan in het natte gras, dan had McLaren een één-tweeresultaat verdiend. Hoe dan ook, voor het eerst in 1029 dagen was Verstappen de leiding in het kampioenschap kwijt. Hij had in China niet de longrunpace voor een podium, maar hij sloeg in Japan terug door de McLarens achter zich te houden. Uiteraard kon Verstappen op zo'n old school baan als Suzuka mooi laten zien uit welk racehout hij is gesneden. Het was geen verrassing dat hij dat kunstje kon herhalen op Imola, al werd het duidelijker en duidelijker dat de RB21-bolide steeds meer veranderde in die beruchte 'tractor'.

De slechtste Grand Prix ooit

Tussen Imola en het begin van de zomerstop stond Verstappen slechts één keer op het podium en het was niet eens een overwinning. Hij kwam in Canada als tweede over de streep, vlak achter George Russell. In Spanje vond het welbekende incident plaats waarvan nog altijd velen vinden dat hij er geschorst voor had moeten worden. Hij werd geraakt door Russell, stak de eerste chicane af, werd verteld door het team om de plek terug te geven terwijl het van de stewards niet hoefde, en uit wraak 'ramde' hij de Mercedes-coureur, al liepen beide auto's geen schade op. Het was, naast een spin in de regen tijdens de Britse Grand Prix, zijn enige echte fout van 2025. Verstappen moest in Oostenrijk in de openingsronde opgeven, maar dat was omdat een veel te laat remmende Kimi Antonelli tegen hem op was geknald.

Het grootste dieptepunt kwam in Hongarije, de laatste race voor de zomerstop. Verstappen zag als negende de zwart-witgeblokte vlag. Wat was er gebeurd dan? Had hij last van mechanische problemen? Was hij in de rondte getikt? Verloor hij heel veel tijd bij een pitstop? Nee, hij werd gewoon negende, puur op snelheid - althans, het gebrek aan snelheid. Nooit eerder in zijn F1-carrière bij Red Bull Racing was hij zo laag gefinisht zonder dat er iets was gebeurd. De marge tussen hem en de McLarens was 72 seconden. Verstappen was de laatste deelnemer in de ronde van de leider. Onvoorstelbaar eigenlijk, als je je bedenkt dat hij ná de wedstrijd op de Hungaroring alleen maar op het podium zou finishen, waarvan er zes overwinningen zouden zijn.

Related image

Een historische ommekeer

Het onderwerp van gesprek tijdens de zomer was het plotselinge vertrek van Christian Horner en andere topmannen van Red Bull Racing. Laurent Mekies werd de nieuwe CEO en teambaas van de Oostenrijkse formatie. Onder leiding van de Fransman werd er o zo gehoopt op een ommekeer bij Verstappen en Red Bull, en die kwam er dan ook. Al moest hij tijdens zijn thuisrace op Zandvoort genoegen nemen met P2 achter Piastri, waardoor het gat in de tussenstand nog verder groeide tot 104 punten, hij bracht het uiteindelijk terug tot 2 punten in Abu Dhabi.

102 punten goedmaken ten opzichte van de kampioenschapsleider in negen raceweekenden, terwijl de McLaren overduidelijk de dominantere auto is... je verzint het niet. Met de zeges in Italië, Azerbeidzjan, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi kwam hij ontzettend dichtbij. Maar de WK-titel ging naar Norris. Ondanks dat Verstappen niet een vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap kon binnenslepen, toch kan het beschouwd worden als een van de beste comebacks uit de geschiedenis van de Formule 1.

Als mijn moeder ballen had...

Op social media worden allerlei scenario's besproken waarom Verstappen wel de titel zou hebben verdiend en Norris niet.

Als Verstappen niet de leiding terug had hoeven geven aan Piastri in Saoedi-Arabie, dan was hij nu kampioen geweest. Als hij Russell niet had geramd in Spanje, dan was hij nu kampioen geweest. Als Antonelli niet tegen hem op was gecrasht in Oostenrijk, dan was hij nu kampioen geweest. Als Norris geen extra drie punten had verdiend door de McLaren-teamorders op Monza, dan was Verstappen nu kampioen geweest. Als Antonelli Norris achter zich had gehouden in Qatar, dan was hij nu kampioen geweest.

Related image

Je kunt op die manier eeuwen doorgaan, maar je kunt het ook omdraaien. Als Piastri niet op slicks in de regen was gespind in Australië of was gecrasht in Azerbeidzjan, dan was hij nu de kampioen. Als Norris niet in Canada was gecrasht of op Zandvoort geen opgeblazen motor had of in Las Vegas niet gediskwalificeerd was, dan was Verstappen niet eens een titelkandidaat geweest in Abu Dhabi.

Dit soort scenario's zijn natuurlijk gewoon onzin. Als, als, als... Zoals Verstappen het ooit mooi verwoorde: "Als mijn moeder ballen had, dan was ze mijn vader geweest." Een wereldkampioenschap wordt bepaald over dertig races - 24 Grands Prix en zes Sprints. Dat Verstappen zo'n geweldige comeback heeft meegemaakt, betekent niet automatisch dat hij en hij alleen de WK-titel had verdiend.

Het wereldkampioenschap zou een bonus zijn geweest

In 2025 zou voor Verstappen één ding belangrijker zijn dan de WK-titel en dat was de ommekeer zelf. Vergelijk de houding van de Limburger tussen de zomer en nu. Het is duidelijk dat het plezier terug is en dat de frustraties binnen Red Bull Racing plaats hebben gemaakt voor een geharmoniseerde samenwerking. Horner was ooit een goede teambaas met acht kampioenschappen bij de coureurs en zes bij de constructeurs, maar Mekies zorgde voor een luisterend oor en dat was hard nodig. Als je successen boekt met een bepaalde routine, dan komt er een moment dat die successen ophouden, en dus moet je die routine aanpassen.

Related image

Mekies sprak na Abu Dhabi over een "duistere periode" in Milton Keynes, de thuisbasis van Red Bull Racing. Dit is precies wat het team en Verstappen nodig hadden om weer een stapje terug te doen en na te denken: hoe ga je om met verlies? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we weer bovenaan komen te staan? Wat gaat er fout bij het management of de technische afdeling? Waar kunnen we de infrastructuur verbeteren?

De meeste teams doen er jaren over om uit zo'n duistere periode te komen. Red Bull Racing heeft dit in minder dan een half seizoen gedaan en dat is misschien wel knapper dan daadwerkelijk het wereldkampioenschap winnen.

WK-verlies was juist hard nodig voor Verstappen en Red Bull

Red Bull Racing en Verstappen hebben hun meest leerzame seizoen in de Formule 1 ooit gehad. Er was een nieuwe leider nodig, en die kwam er. Er moest naar Verstappen geluisterd worden, en dat gebeurde. De ontwerpers, engineers en monteurs moesten de auto gaan begrijpen, en dat lukte. Er werden na de zomerstop upgrades geïntroduceerd voor de RB21, niet per se om de bolide sneller te maken, maar om de infrastructuur zoals de windtunnel beter te begrijpen, en ook dat lukte.

Verstappen is niet de wereldkampioen van 2025, nee. Maar een seizoen als dit heeft ervoor gezorgd dat hij en Red Bull alleen maar beter terugkomen in 2026 en de jaren die daarna nog gaan volgen. Waren ze in hun oude routine gebleven, dan zouden ze in een veel dieper dal zijn beland.

Dus, Verstappen-fans, het is tijdens de winterstop gewoon een kwestie van door de zure appel bijten. Maar de toekomst ziet er rooskleurig uit. Juist door dit WK-verlies gaan er nog veel meer titels aankomen voor de nu nog viervoudig wereldkampioen. Gefeliciteerd met 2025, Norris. Alvast gefeliciteerd met veel meer succesvolle jaren in de toekomst, Verstappen.

