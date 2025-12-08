Gianpiero Lambiase verscheen vlak na het verliezen van de wereldtitel ten opzichte van Lando Norris compleet in tranen op de televisie-uitzending. Enkele uren na deze beelden liepen de emoties andermaal hoog op, toen hij de mooie woorden van Max Verstappen op de persconferentie even daarvoor te horen kreeg.

Eerder dit jaar moest Lambiase twee Grands Prix missen door privéomstandigheden. Op dat moment werd hij vervangen door Simon Rennie. Het is echter welbekend dat Verstappen een ontzettend goede relatie heeft met zijn engineer. Eerder zei de viervoudig wereldkampioen zelfs dat hij zich geen situatie zonder Lambiase zou kunnen voorstellen en mogelijk zou stoppen als de Britse strateeg zou vertrekken bij het team. Op zondag zagen we hem ontzettend geëmotioneerd aan de pitmuur van Red Bull zitten vlak na het niet winnen van het wereldkampioenschap door Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Mooie woorden Verstappen

Het had te maken met onder meer de lastige privéomstandigheden waar hij mee te maken had en bovendien kwamen de woorden van Verstappen op de boardradio ook hard binnen. Enkele uren daarna, toen Verstappen op de persconferentie zat om zijn overwinning te bespreken, had hij opnieuw mooie woorden voor Lambiase over: "Ik kan niet wachten tot deze persconferentie is afgelopen en ik naar hem toe kan gaan, Ik kan me voorstellen dat hij behoorlijk emotioneel was na het vallen van de vlag. Ik ga niet te veel in detail treden, maar het was voor hem een moeilijk jaar. En dan heb ik het niet over de prestaties. Ik ben ongelofelijk blij dat ik met iemand kan samenwerken die zo toegewijd is. Ik zie hem als een echte vriend.”

Lambiase opnieuw in tranen

Nadat Lambiase geconfronteerd werd met die woorden van Verstappen, schoot hij volgens De Limburger in de motorhome van Red Bull opnieuw vol. Hij reageerde kort: "Ik zie hem nog binnenkomen als tiener. Man, wat is die jongen gegroeid door de jaren. Ik ben nu vooral heel blij dat het seizoen erop zit en ik kijk er naar uit om naar huis te gaan", zo liet de engineer weten. Het is de vraag in welke hoedanigheid hij volgend jaar nog werkt binnen Red Bull. Diverse bronnen maakten zondag melding dat zijn toekomst in de winter besproken wordt, terwijl bijvoorbeeld Erik van Haren zei van niks te weten over deze berichtgeving.

Gerelateerd