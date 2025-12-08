Will Joseph, de race-engineer van Lando Norris, heeft Yuki Tsunoda na de Grand Prix van Abu Dhabi beticht van onsportief gedrag. Joseph omschreef de actie van de Red Bull-coureur als 'klassieke smerig spel van Red Bull'.

De zaak speelde zich af in de 23e ronde, op het moment dat Norris net zijn eerste pitstop had gemaakt. Tsunoda, die op dat moment nog niet naar binnen was geweest, kreeg van Red Bull te horen dat de rivaal van teamgenoot Max Verstappen in het wereldkampioenschap, Norris, snel dichterbij kwam. Tsunoda probeerde hevig te verdedigen en wisselde meerdere keren van lijn, waardoor Norris van de baan afgedwongen werd tijdens zijn inhaalacties.

Tijdstraf Tsunoda

Na het incident liet Joseph Norris weten dat ze contact zouden opnemen met de wedstrijdleiding over het voorval. De stewards bestraften Tsunoda uiteindelijk met een tijdstraf van vijf seconden voor het maken van meerdere lijnwisselingen voor de deur van Norris. Tsunoda was woedend over de beslissing, die pakweg tien minuten na het incident bekend werd gemaakt. Na afloop van de race noemde hij de straf 'stom'. Joseph liet Norris weten dat Tsunoda bestraft is, maar vergat erbij te vermelden dat hij zelf ook onderzocht werd en vrijgesproken.

Irritaties bij McLaren

Tijdens de race was de engineer van Norris niet te spreken over de actie van Tsunoda: "Dat was klassiek staaltje smerig spel van Red Bull. Ook Norris racebaas Zak Brown liet zich na afloop van de race uit over de actie van Tsunoda en vond de straf terecht: "Ik vond niet dat Red Bull Norris opzettelijk aan het proberen te laten straffen. We hadden genoeg afstand gecreëerd om de positie niet terug te hoeven geven", zegt hij. "Als het een straf was geweest, zou het waarschijnlijk een straf van vijf seconden zijn geweest, wat niet prettig zou zijn geweest. Het was over de lijn en daar bedoelde ik geen woordgrapje mee. Ik begrijp verdedigen, maar op een gegeven moment..."