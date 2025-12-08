Lando Norris moest buiten het podium eindigen tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi om het wereldkampioenschap te kunnen verliezen. Helaas voor Max Verstappen, die wel de race won, eindigde hij als derde. In aanloop naar de seizoensfinale werd er gesproken over een tactiek om het veld op te houden, maar de Red Bull Racing-coureur legt uit waarom dat te lastig was.

Eventjes leek er hoop dat Norris een podiumplaats kon verliezen. Terwijl Verstappen de leiding behield in de openingsfase op het Yas Marina Circuit, ging Oscar Piastri buitenlangs zijn teamgenoot door bocht negen. Norris kwam vervolgens een tijdje onder druk te staan van Charles Leclerc. De Ferrari zat ronde na ronde binnen de DRS. Uiteindelijk zou Norris dan toch wegrijden van Leclerc. Het werd een onmogelijke taak voor Verstappen om vanaf de leidende positie er nog voor te zorgen dat Norris een plekje zou kwijtraken.

Andere strategie van Piastri maakte het ingewikkelder

"Eerlijk gezegd hebben we alles gemaximaliseerd waar het kon", vertelde Verstappen na de persconferentie over het raceweekend in Abu Dhabi. "We pakten de pole en we hebben de race gewonnen. Tijdens de race vond ik dat onze pace ook heel sterk was. Er is niet veel wat ik anders had kunnen doen. Wat het ingewikkelder maakte, was het feit dat Oscar op een andere strategie zat. Je weet natuurlijk nooit wanneer hij de pitstraat in gaat en hoeveel snelheid hij dan nog heeft om bij te benen. Dat maakt het alleen maar ingewikkelder, als je probeert het veld bij elkaar te houden of iets dergelijks."

Concurrentie kon tempo van Verstappen en McLaren-duo niet volgen

"Er speelde een boel scenario's door mijn hoofd, maar toen ik eenmaal wist naar welke banden Oscar was gewisseld, zou het vrij moeilijk worden", vervolgde de Limburger. "Ik denk dat we [hijzelf en de twee McLarens] waarschijnlijk ook een beetje te snel waren vooraan. De anderen konden het tempo niet echt volgen. Volgens mij deed Charles wel zijn uiterste best vandaag om op het podium te eindigen, dat was indrukwekkend om te zien, maar hij deed dan ook een tweestopper. Dat maakte het nog ingewikkelder om het veld op te houden, als je zelf een éénstopper doet.

